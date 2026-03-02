Cu majoritatea aeroporturilor din regiune închise sau cu operațiuni limitate, aeroportul din capitala Arabiei Saudite este unul dintre puținele care funcționează, determinând evacuări pe cale terestră, inclusiv călătorii de până la 10 ore din Emiratele Arabe Unite, transmite Arab News.

Companiile private de securitate au mobilizat flote de SUV-uri pentru a transporta executivii și familiile acestora către Riad, de unde pot zbura cu avioane private sau cu zboruri comerciale.

Cererea ridicată a dus la creșteri abrupte ale prețurilor, un zbor privat către Europa ajungând până la 350.000 de dolari. Închiderea rutei prin Oman, după atacuri iraniene asupra portului și a unui petrolier, a consolidat rolul Riadului ca cea mai sigură opțiune de ieșire din regiune.

Schimbarea este notabilă pentru un oraș considerat anterior mai riscant, dar care beneficiază acum de spațiu aerian deschis, reguli de viză relaxate și de faptul că a fost, până acum, ocolit de atacurile directe.