Răufăcătorii se bazează pe coincidențe și pe urgențe. Coincidența te-a lovit, riști să dai click pe acest link, dar ce faci dacă ești doar curios să vezi ce colet de așteaptă? Deschizi link-ul și seamănă într-adevăr cu site-ul curierului, dar este o clonă foarte bine făcută. Recomandarea e să raportați orice fel de astfel de mesaje primiți. Interesant e că îți completează deja cu numărul AWB-ului, ceea ce e clar că site-ul a fost gândit direct de la început să cloneze acest număr, îți spune că acest colet a fost preluat, se află în tranzit și este în livrare.

Ți se spune că lockerul unde este coletul este încărcat și că trebuie să selectezi un Fanbox și să ridici coletul astăzi. Inclusiv harta este foarte bine făcută, iar atunci când confirmi locker-ul se confirmă instant și un număr de telefon aleatoriu, este o animație preîncărcată, dar este extras un cod, iar aici e partea interesantă. Ți se spune că dacă nu primești notificare pe WhatsApp înseamnă că faci ceva greșit, mai apoi ți se spune să intri pe WhatsApp și să intri la dispozitive conectate, de ce ar avea nevoie o firmă de curierat de lista de dispozitive conectate din aplicația WhatsApp?

E clar că singurul motiv aici este să fure contul nostru de WhatsApp, iar în momentul în care are contul, se poate perinda prin toată lista noastră de prieteni și să înceapă să ceară bani. Aici e, de fapt, scopul.

Este un site care este clonat foarte bine, funcționează foarte bine și scopul lor este acela de a-ți fura contul de WhatsApp. Se întâmplă destul de rar ca aceste site-uri să fie încă în picioare.

Pe de altă parte, această perioadă în lumea tehnologiei este plină de lansări de telefoane mobile interesante. Și avem modele de la Honor și de la Xiaomi, dar și de la Apple, care pregătește o serie nouă de produse. Telefonul de la Honor se numește Robotphone și este interesant pentru că din spatele lui practic iese o astfel de cameră, un Gimbal, care poate să stabilizeze fiecare imagine, fiecare fotografie pe care noi o facem. Va fi lansat spre sfârșitul anului, nu știm încă prețul. Dacă ne uităm la Xiaomi, și aici avem un model interesant, se numește 17Ultra și a fost testat de cei de la PetaPixel care au remarcat ce poze bune poate să facă.