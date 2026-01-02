Vulcanul Etna a început să erupă. Imagini spectaculoase, cu lava în mijlocul zăpezii | GALERIE FOTO

02-01-2026 | 17:06
vulcanul etna
Boris Behncke

Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare.

Cristian Anton

Din acest motiv, erupţia nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii - transmite ANSA.

În jurul miezului nopţii de 1 ianuarie 2026, senzorii termici de pe sateliţi au început să detecteze anomalii de căldură în zona Etnei.

Dimineaţa, imaginile satelitare au confirmat apariţia unui nou flux de lavă în partea superioară a Văii del Bove, sub creasta Serracozzo.

O fractură eruptivă cu mai multe guri s-a activat în apropierea conului Monte Simone, cunoscut pentru o erupţie produsă în anii 1811-1812, a explicat vulcanologul Boris Behncke de la INGV-OE din Catania.

Acesta a descris pe Facebook formarea unei guri efuzive în Valea del Bove, cu aspect deşertic, lângă Monte Simone, la aproximativ 2.100 de metri altitudine. Din această gură a pornit un flux de lavă, al cărui front a coborât până la altitudinea de 1.580 de metri.

Situația nu este alarmantă

Privit de pe panta estică inferioară a Etnei, acest flux de lavă pare extrem de jos şi foarte aproape de sate precum Milo şi Fornazzo.

Din fericire, în realitate situaţia nu este alarmantă. Frontul cel mai avansat al lavei se află la aproximativ 5 km de Fornazzo şi la 5,5 km de Milo, distanţe dificil de parcurs pentru un flux de lavă care a început deja să se deplaseze în aval.

Debutul erupţiei, explică vulcanologul de la INGV-OE din Catania, nu a fost observat nici de localnici, nici de camerele de monitorizare - fie ale INGV, fie private - deoarece flancul estic al vulcanului era acoperit de un strat dens de nori. Abia la lăsarea serii, o strălucire intensă a devenit vizibilă în imaginile transmise de unele camere web, inclusiv cea a INGV de pe insula Vulcano.

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

02-01-2026 17:06

