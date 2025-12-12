Cercetători americani studiază formele de viață din zona Vulcanilor Noroioși

Ținutul Buzăului se transformă zilele acestea într-un adevărat laborator în aer liber.

Cercetători de la universități din Wisconsin și Colorado au venit la noi pentru a afla mai multe despre formele de viață care trăiesc printre Vulcanii Noroioși.

4 cercetători de la universități din Wisconsin și Colorado și un fotograf documentarist au transformat pentru câteva zile Ținutul Buzăului într-un laborator în aer liber. Iau diferite probe din jurul Vulcanilor Noroioși, inclusiv din zona izvoarelor cu sulf și de unde metanul iese la suprafață.

Braden Tierney, director executiv Two Frontiers: „Suntem interesați să studiem bacteriile care mănâncă și pot consuma acel gaz.”

Krista Ryon, cercetătoare: „Acum facem niște teste geochimice să vedem ce tip de proprietăți are acest sit în comparație cu alte situri pe care le-am analizat.”

Oamenii de știință vor să înțeleagă cum supraviețuiesc aceste bacterii și cum ar putea ajuta la creșterea plantelor în locuri dificile, de exemplu.

James Henriksen, director de cercetare Two Frontiers: „Dacă vă uitați la acești vulcani noroioși, multă lume vede noroi, dar eu văd o pădure tropicală de microbi.”

Irina Țîrdea, manager destinații turistice Geoparcul „Ținutul Buzăului”: „Aceste cercetări se vor întoarce și către geoparc, în primă fază, urmând ca ulterior să avem niște prezentări online destinate publicului larg, pe care le vom face în parteneriat cu dumnealor.”

Cei 4 cercetători au mai vizitat și muntele de sare de la Mânzălești, Focurile Vii, dar și alte zone din Geoparcul UNESCO.

