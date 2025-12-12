Cercetători americani studiază formele de viață din zona Vulcanilor Noroioși

Stiri Diverse
12-12-2025 | 07:37
buzau

Ținutul Buzăului se transformă zilele acestea într-un adevărat laborator în aer liber.

autor
Știrile PRO TV

Cercetători de la universități din Wisconsin și Colorado au venit la noi pentru a afla mai multe despre formele de viață care trăiesc printre Vulcanii Noroioși.

4 cercetători de la universități din Wisconsin și Colorado și un fotograf documentarist au transformat pentru câteva zile Ținutul Buzăului într-un laborator în aer liber. Iau diferite probe din jurul Vulcanilor Noroioși, inclusiv din zona izvoarelor cu sulf și de unde metanul iese la suprafață.

Braden Tierney, director executiv Two Frontiers: „Suntem interesați să studiem bacteriile care mănâncă și pot consuma acel gaz.”

Krista Ryon, cercetătoare: „Acum facem niște teste geochimice să vedem ce tip de proprietăți are acest sit în comparație cu alte situri pe care le-am analizat.”

Citește și
Poliție
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat

Oamenii de știință vor să înțeleagă cum supraviețuiesc aceste bacterii și cum ar putea ajuta la creșterea plantelor în locuri dificile, de exemplu.

James Henriksen, director de cercetare Two Frontiers: „Dacă vă uitați la acești vulcani noroioși, multă lume vede noroi, dar eu văd o pădure tropicală de microbi.”

Irina Țîrdea, manager destinații turistice Geoparcul „Ținutul Buzăului”: „Aceste cercetări se vor întoarce și către geoparc, în primă fază, urmând ca ulterior să avem niște prezentări online destinate publicului larg, pe care le vom face în parteneriat cu dumnealor.”

Cei 4 cercetători au mai vizitat și muntele de sare de la Mânzălești, Focurile Vii, dar și alte zone din Geoparcul UNESCO.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Pro TV

Etichete: buzau, cercetatori, vulcanii noroioși,

Dată publicare: 12-12-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Citește și...
Doi adolescenți au fost loviți în plin de o mașină pe o trecere de pietoni din Buzău, când se duceau la școală. VIDEO
Stiri Socante
Doi adolescenți au fost loviți în plin de o mașină pe o trecere de pietoni din Buzău, când se duceau la școală. VIDEO

În Buzău, doi adolescenți de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Elevii au ajuns în stare gravă la spital. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere montată chiar în intersecție.

Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat
Stiri actuale
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat

Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce în timp ce se afla într-un tren şi-ar fi demontat brăţara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecţie, şi ar fi aruncat-o pe geamul ferestrei din compartiment.

Marcel Ciolacu are la dispoziţie 15 zile să demisioneze din Parlament, după ce a câştigat şefia CJ Buzău
Stiri Politice
Marcel Ciolacu are la dispoziţie 15 zile să demisioneze din Parlament, după ce a câştigat şefia CJ Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi da demisia din funcţia de deputat în Parlamentul României, locul său urmând a fi ocupat de fostul viceprimar al municipiului Buzău, Oana Matache.

Recomandări
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28