Vorbim despre un bonus pe care îl acordă statul. Nu oferă bani, dar oferă o deducere fiscală.

Cei care investesc în acțiuni la Bursa de Valori București, inclusiv în titluri de stat Fidelis, cel puțin 400 de euro pe an, vor putea scădea o parte din taxele pe care le dau statului.

Concret, dacă rotunjim, dacă un angajat investește 2.000 de lei pe an, adică undeva la 170 de lei pe lună, la bursă, va putea să scadă 200 de lei din impozitul lui pe venit, deci nu îi mai plătește statului, ci rămâne cu acest câștig de 200 de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că statul vrea să încurajeze astfel piața de capital, pentru că și companiile vor primi facilități pentru a se lista.

Impozitul se reduce indiferent de viitorul câștig de la bursă

Este important de precizat că beneficiază de acest câștig - reducerea impozitului - și cei care investesc în titluri de stat Fidelis listate la Bursa de Valori București - și în acest caz riscul e redus, iar investitorii nu mai plătesc ulterior impozit și pe câștig, ca în cazul acțiunilor.

De altfel, acești bani care se reduc din impozit nu au legătură cu profitul la bursă, primesc facilitatea cei care pur și simplu investesc, indiferent de viitorul câștig, dacă bursa crește sau scade.

Pentru că în cazul acțiunilor la companiile listate este bine de știut- există riscuri, pot fi perioade foarte bune, cum a fost anul trecut când acțiunile la unele companii chiar s-au dublat, sau perioade cu scăderi - spune Lucian Isac, specialist în investiții.