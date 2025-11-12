Un ungur și-a păcălit adepții timp de decenii că este reîncărnarea lui Iisus. Lux, iubire și blesteme

iisus
Shutterstock

Un bărbat din Ungaria care a păcălit timp de decenii numeroși adepți, spunându-le că este reîncărnarea lui Iisus, a fost condamnat definitiv la închisoare. Falsul Iisus a dus o viață de lux prin donațiile adepților, pe care îi blestema dacă îl trădează.

 

Cristian Anton

Un ungur în vârstă de 72 de ani a fost condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru zeci de fapte de înșelăciune, după ce a păcălit timp de decenii numeroase persoane, pe care le-a convins că este reîncărnarea lui Iisus și a obținut astfel de la acestea donații de zeci de milioane de forinți, scrie Hirado.

Inițial, falsul Mesia maghiar a fost condamnat la 6 ani de închisoare, pentru 23 de fapte de înșelăciune.

Bărbatul a dus în tot acest timp, în care le propovăduia adepților renunțarea la plăcerile lumești și disprețul față de bunurile materiale, o viață de lux. ”Credincioșii” i-au dat până și bani de o casă, când le-a cerut asta, iar pe cei care îi puneau la îndoială ”harul” îi amenința cu blesteme de boală.

Potrivit Tribunalului Zalaegerszeg, bărbatul s-a prezentat timp de mai multe decenii drept ”vindecător spiritual şi mântuitor de suflete”.

serghei torop iisus din siberia
„Iisus din Siberia” a fost trimis în „gulagul” rusesc. Ce le poruncea miilor de adepți din Biserica Ultimului Testament

Ţinea cursuri şi întâlniri individuale în care predica despre iubirea necondiţionată. În cadrul „învăţăturilor” sale, el vorbea despre iubirea necondiţionată, despre Dumnezeu, Mântuitor, despre renunţarea la plăcerile lumeşti, dispreţul faţă de bunurile materiale, purificarea trupească şi sufletească, modestie, dăruire şi sacrificiu altruist faţă de ceilalţi, precum şi despre evitarea dorinţelor trupeşti – prezentându-se ca o persoană care nu se pricepe la chestiuni financiare.

Le-a creat adepților săi o dependență emoțională și le influența direct viețile

Îi întâlnea pe adepţii săi – persoane aflate în căutare de vindecare sau sprijin spiritual – în mai multe oraşe din Ungaria, precum Zalaegerszeg, Böhönye, Nagykanizsa, Pécs şi Budapesta. Pretinzând că este reîncarnarea lui Iisus, le câştiga încrederea, crea dependenţă emoţională şi începea să le influenţeze deciziile personale, profesionale şi financiare.

Invocând motive nobile şi altruiste, bărbatul şi-a încurajat adepţii să doneze sume de bani pentru scopuri caritabile sau pentru obiective care, potrivit lui, le-ar fi îmbunătăţit viaţa.

În realitate, însă, el a folosit banii pentru a-şi finanţa propriul stil de viaţă luxos. Au existat situaţii în care a cerut şi a primit bani pentru cumpărarea unei case, pentru tabere destinate copiilor sau pentru sprijinirea persoanelor nevoiaşe.

Unii dintre adepţi au rămas convinşi de misiunea bărbatului, alţii au început să-l conteste, însă nu reuşeau să se îndepărteze, fiind ameninţaţi că se vor îmbolnăvi dacă îl „trădează”.

La şedinţa de pregătire a procesului, care a început în martie 2023 la Judecătoria din Zalaegerszeg, inculpatul s-a prezentat personal, însă nu şi-a recunoscut vinovăţia şi a refuzat să dea declaraţii. Pentru a proteja drepturile persoanelor audiate ca martori, la solicitarea procurorului şi din motive de ordin moral, instanţa a dispus ca procesul să se desfăşoare cu uşile închise.

Ce a decis instanța

Prin sentinţa pronunţată în data de 30 octombrie 2024, Judecătoria din Zalaegerszeg l-a declarat vinovat pe inculpat pentru un total de 23 de fapte. Acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru cinci infracţiuni de înşelăciune agravată, comise în mod repetat şi în scop de profit, 17 infracţiuni de înşelăciune de valoare redusă, dintre care 11 săvârşite în mod continuat, precum şi pentru infracţiunea de tulburare a ordinii publice.

Instanţa i-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor civice pentru o perioadă de şase ani, l-a obligat la plata unei amenzi de 300.000 de forinţi (778 euro), precum şi la despăgubiri în valoare de aproximativ 19 milioane de forinţi (49.297 euro), cu dobândă, către persoanele vătămate. Cererile de despăgubire care depăşesc această sumă pot fi soluţionate în procese civile separate.

La stabilirea pedepsei, instanţa a avut în vedere faptul că cele 23 de fapte erau sancţionate cu închisoare de la doi la doisprezece ani, cu un prag mediu de şapte ani. Ca circumstanţe atenuante, s-au luat în considerare lipsa antecedentelor penale, trecerea unui interval semnificativ de timp şi, într-o măsură mai mică, recuperarea parţială a prejudiciului, care nu s-a datorat direct inculpatului. Printre circumstanţele agravante s-au numărat: caracterul repetat al faptelor, comportamentul fraudulos desfăşurat pe o perioadă îndelungată şi modul lipsit de scrupule în care a profitat de bunăvoinţa şi disponibilitatea de ajutor a altora.

Procurorul a luat act de sentinţă, însă inculpatul şi apărătorul său au formulat apel, solicitând achitarea completă, invocând stabilirea eronată a situaţiei de fapt.

Marţi, completul de apel al Tribunalului din Zalaegerszeg a redus pedeapsa de la şase ani la patru ani şi şase luni de închisoare, ţinând cont de timpul scurs, vârsta înaintată a inculpatului şi lipsa antecedentelor penale, menţinând însă restul dispoziţiilor primei instanţe.

O femeie din SUA, păcălită de un român din Sălaj cu 283.000 de dolari. Cei doi ar fi avut o relație timp de trei ani

