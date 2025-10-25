Un turist japonez de 70 de ani a căzut de pe un zid de șapte metri al Panteonului. S-ar fi aplecat prea mult pentru un selfie

25-10-2025 | 17:14
politia italia
Shutterstock

Un tursit japonez în vârstă de 70 de ani a murit vineri la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului de aproximativ şapte metri, scrie presa italiană.

autor
Sabrina Saghin

Faptele au avut loc vineri seara, cu puţin înainte de ora locală 22.00 (23.00, ora României), în acest sit emblematic al capitalei italiene.

Salvatori au venit rapid la faţa locului.

După ce au forţat poarta de la intrare, situată în afara sitului, ei au constatat decesul turistuluiâ la faţa locului.

Corpul a fost condus la spital în vederea unei autopsii.

O anchetă se află în curs în vederea stabilirii circumstanţelor morţii septuagenarului.

Bărbatul ar fi putt cădea pentru că s-a aplecat prea mult pentru a face un selfie, scrie presa italiană.

Alte piste - o stare de rău sau o sinucidere - sunt de asemenea examinate de către anchetatori.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-10-2025 17:14

