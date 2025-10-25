Un turist de 70 de ani și-a găsit sfârșitul în Italia. Bărbatul a murit după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma

Stiri externe
25-10-2025 | 13:39
Panteon Roma
Shutterstock

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a căzut de la o înălţime de şapte metri într-un şanţ vineri seara, au precizat autorităţile, potrivit DPA.

autor
Mihaela Ivăncică

Echipele de urgenţă au sosit rapid la locul accidentului, dar tot ce au putut face a fost să constate decesul. Departamentul de pompieri a dărâmat una dintre porţile edificiului pentru a putea ajunge la bărbat, dar în ciuda tuturor eforturilor, nu au reuşit să-l salveze.

Autorităţile investighează cauza exactă a prăbuşirii în gol. Site-ul de ştiri Roma Today a relatat sâmbătă că turistul ar fi încercat să facă un selfie şi s-a dezechilibrat.

Panteonul este una dintre cele mai bine conservate clădiri din antichitatea romană, iar în prezent, una dintre cele mai celebre atracţii turistice din Roma.

Focas, împărat al Imperiului Roman de Răsărit i-a dăruit, în anul 609, aceste templu păgân papei Bonifaciu al IV-lea, care l-a consacrat ca biserică. Majoritatea regilor italieni, precum şi mulţi artişti renumiţi sunt înmormântaţi aici.

Citește și
jaf luvru
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ
Trecerea la ora de iarnă 2025. Ceasurile se dau înapoi și avem mai mult timp de odihnă. Cum profităm de ora în plus de somn

Sursa: Agerpres

Etichete: italia, deces, turist,

Dată publicare: 25-10-2025 13:39

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ
Stiri externe
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ

La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Rusia, condamnată la CEDO după ce a arestat și maltratat locuitori din Transnistria
Stiri externe
Rusia, condamnată la CEDO după ce a arestat și maltratat locuitori din Transnistria

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău.

Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”
Stiri externe
Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a început un turneu semnificativ în Asia, care include o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, având implicații majore pentru economia globală, potrivit AFP.

Recomandări
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Stiri Sociale
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO
Stiri actuale
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

 

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28