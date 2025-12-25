Donald Trump urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală”, într-un mesaj acid pe Truth Social

Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârşit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”, referindu-se la oponenţii săi democraţi. 

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor de stânga radicală care fac tot posibilul să distrugă ţara noastră, dar care eşuează lamentabil”, a declarat preşedintele republican pe reţeaua sa Truth Social.

Economie, tensiuni pe teme sociale şi chiar conflicte internaţionale, Donald Trump reproşează în mod regulat Partidului Democrat, şi în special fostului preşedinte Joe Biden, că ar fi la originea dificultăţilor cu care se confruntă Statele Unite şi lumea.

În cadrul acestei categorii de „stânga radicală”, el îi include cu stilul său incisiv, pe toţi democraţii şi oponenţii politici, chiar şi pe cei consideraţi moderaţi sau centrişti.

„Nu mai avem frontiere deschise, bărbaţi în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea sau aplicarea slabă a legii”, a spus Trump. „Ceea ce avem este o bursă record şi 401K, cele mai scăzute cifre ale criminalităţii din ultimele decenii, fără inflaţie şi, ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte mai bun decât se aştepta. Tarifele ne-au adus trilioane de dolari în creştere şi prosperitate şi cea mai puternică securitate naţională pe care am avut-o vreodată”.

El a adăugat: „Suntem din nou respectaţi, poate ca niciodată înainte. Dumnezeu să binecuvânteze America!!! Preşedintele DJT.”

Un sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a arătat că rata de aprobare a preşedintelui pentru modul în care a gestionat economia a scăzut de la 40% în martie la 31% în decembrie, în ceea ce priveşte criminalitatea de la 53% în august la 43% în decembrie, iar în ceea ce priveşte imigraţia de la 49% în martie la 38% în decembrie. Un sondaj Politico-Public First din noiembrie a arătat că aproape jumătate dintre americani consideră că produsele alimentare, asistenţa medicală şi alte produse de bază sunt prea scumpe.

Donald Trump petrece sărbătorile de Crăciun la Mar-a-Lago, reşedinţa sa din Florida.

