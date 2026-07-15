Șeful de tren a luat decizia de a opri garnitura pentru a face o vizită de urgență la un supermarket, devenind astfel faimos pe internet, transmite miercuri agenția de presă DPA, potrivit Agerpres.

Trenul, care se deplasa de pe insula Sylt din Marea Nordului către Berlin, a oprit în Hamburg, unde șeful de tren s-a dus la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra trei pachete de hârtie igienică, înainte ca garnitura să-și continue călătoria, a confirmat miercuri, pentru DPA, operatorul național feroviar Deutsche Bahn.

Șeful de tren a mers la supermarket

Sesiunea neașteptată de cumpărături a fost filmată și postată pe Instagram cu textul „Angajatul lunii”. Imaginile, în care șeful de tren poate fi văzut alergând înapoi pe scări spre peron cu proviziile în mână, au fost vizionate de peste 700.000 de ori.

Cum explică Deutsche Bahn incidentul

Deutsche Bahn a declarat că lipsa hârtiei igienice la bordul trenului a fost rezultatul unui deficit de personal de ultim moment, din cauza căruia proviziile de la bord nu au fost verificate înainte de plecare.

O purtătoare de cuvânt a declarat că operatorul intenționează să efectueze, în viitor, verificări inopinate mai frecvente, pentru evitarea unor întreruperi similare.