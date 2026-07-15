Firma responsabilă a fost amendată cu 160.000 de lei de Garda Națională de Mediu și obligată să curețe întreaga suprafață. Între timp, Ministerul de resort pregătește o lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile grave de mediu.

Într-un spațiu împrejmuit de garduri înalte și mascat de arbori voluminoși se văd tone de moloz, dar și alte materiale provenite, în principal, din lucrări de construcții.

Corespondent Știrile Pro TV: „Aflat într-o zonă de case din Sectorul 3 al Capitalei, terenul are o suprafață de 3 mii de metri pătrați. Autoritățile au monitorizat spațiul cu ajutorul dronelor, iar imaginile surprinse din aer au arătat că aici erau abandonate, în mod repetat, cantități mari de deșeuri. Pe teren au fost găsite resturi de construcții și demolări, anvelope uzate sau deșeuri voluminoase, depozitate aici fără respectarea legii.”

Deșeurile au fost descoperite cu ajutorul dronelor

Zile la rând, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au supravegheat zona și au surprins o autoutilitară care descărca, fără să respecte nicio regulă, cantități mari de deșeuri.

Totul a pornit după ce oamenii din zonă au făcut reclamații.

Inspector Garda de Mediu: „A fost interzisă activitatea în punctul respectiv, a fost dispusă ridicarea deșeurilor și, mai mult decât atât, a fost confiscată o autoutilitară aparținând companiei care săvârșea aceste fapte. Aceste monitorizări continuă.”

Firma responsabilă are capital 100% românesc, iar pe site-ul oficial susține că principala activitate este legată de colectarea și transportul deșeurilor provenite din construcții. Cu alte cuvinte, se prezintă drept un operator care respectă regulile și standardele de protecție a mediului.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții companiei susțin că deșeurile nu sunt abandonate, iar depozitarea este temporară, urmând să fie transportate în cel mai scurt timp către valorificatori autorizați.

Ministerul Mediului pregătește sancțiuni mai dure

În paralel, Ministerul Mediului pregătește o lege care înăsprește sancțiunile pentru combaterea criminalității de mediu. Printre acestea se numără și închisoarea de până la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Ne vorbește despre modificări și sancțiuni. E o directivă europeană, eram obligați.”

Documentul trebuie însă aprobat de un Executiv cu puteri depline, cel târziu până la finalul anului.