Potrivit acestuia, constructorii lucrează cu numărul programat de muncitori, iar acest lucru a fost constatat în urma monitorizărilor, potrivit Agerpres.

„Mi se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti. OK, îmi asum această critică, dar să ştiţi că niciun oraş nu se poate repara şi pune la punct fără şantiere. Mi se spune că nu sunt muncitori pe şantiere. De aceea monitorizăm, mergem pe teren, iar din monitorizări reiese că sunt atâţia muncitori câţi erau programaţi. Da, este posibil ca pe un tronson pe lângă care treceţi cu maşina să nu vedeţi muncitori. Dar un tronson poate avea 5,5 - 6 km şi dacă nu sunt acolo, cu siguranţă sunt în altă parte”, a scris primarul Capitalei, miercuri, pe Facebook.

El a precizat că echipele au fost mobilizate pentru a lucra cât mai mult în timpul verii, astfel încât să reducă impactul asupra traficului.

Ciucu a menţionat că a fost miercuri dimineaţă pe şantierul unde se lucrează pe linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Lucrările au început în luna aprilie şi vor fi gata în primăvara anului 2027. Este vorba despre înlocuirea a 5,3 kilometri de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu - Şos Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reînvierii - Str. Turmelor.

„În şantier am găsit 52 de muncitori şi 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori şi 21 de utilaje. Urmează supralărgirea şi modernizarea bulevardului: am scos la licitaţie lucrările de proiectare şi execuţie. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoare totală estimată de 256,4 milioane lei”, a adăugat Ciucu.

Lucrările vizează: lărgirea bulevardului la două benzi pe sens, trotuare, pistă de bicicletă şi spaţii verzi.

De asemenea, va fi extinsă infrastructura de tramvai până pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 şi 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, va fi construită o pasarelă pietonală.

Proiectul mai prevede realizarea unui drum de legătură între Şos. Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză.

„Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulaţiei, care va decongestiona mult traficul”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Pe 22 iunie, Primăria Capitalei anunţa licitaţie pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - Şoseaua Pipera.

Contractul are o valoare totală estimată de 256.418.082 lei şi include servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi lucrări de execuţie pentru lărgirea Bd. Dimitrie Pompeiu cu extinderea infrastructurii de tramvai, străpungerea Bd. Barbu Văcărescu, construirea unui drum de legătură între Şos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză şi construirea unei parcări de tip park&ride.

Durata contractului este de 26 de luni, din care perioada pentru prestarea serviciilor de proiectare, obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor şi avizarea proiectului va reprezenta maximum două luni.

La mijlocul lunii martie, Consiliul General al Capitalei a aprobat exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - Şoseaua Pipera.