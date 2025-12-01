Un tânăr a fost ucis de o leoaică într-o grădină zoologică din Brazilia, după ce a pătruns în țarcul animalului. VIDEO

Un tânăr de 19 ani a fost ucis de o leoaică într-o grădină zoologică din João Pessoa, Brazilia, după ce a pătruns în țarcul animalului, în fața vizitatorilor îngroziți, scrie Daily Mail.

Incidentul a cutremurat comunitatea locală, reprezentând un nou episod din multiplele încercări ale tânărului de a se apropia de feline mari, reflectând obsesia sa de a deveni îngrijitor de animale.

Gerson Machado, care anterior încercase să ajungă în Africa ascuns într-un avion, era deja cunoscut poliției pentru încălcări repetate ale securității grădinii zoologice. Adolescentul, care a crescut în centre de plasament și se confrunta cu probleme serioase de sănătate mintală, a fost surprins în imagini coborând dintr-un copac după ce escaladase un zid de aproximativ 6 metri al grădinii zoologice.

A 19-year-old man was mauled to death by a lioness at a zoo after entering the enclosure in front of visitors. pic.twitter.com/jMO0fRARrj — GIDI (@Gidi_Traffic) December 1, 2025

Imaginile video arată momentul în care leoaica – descrisă de medicii veterinari ca fiind „stresată” și „în șoc” după incident – l-a atacat pe măsură ce se apropia de sol.

Veronica Oliveira, lucrătoare în protecția copilului care l-a cunoscut pe Gerson timp de opt ani, a declarat că adolescentul a crescut în sărăcie extremă, fără sprijin familial adecvat, și se confrunta cu probleme de sănătate mintală, la fel ca mama sa, diagnosticată cu schizofrenie. Din aceste motive, el a fost singurul dintre frați care nu a fost preluat de familii adoptive.

Man is mauled to death by lioness at zoo after climbing into enclosure in front of horrified visitors https://t.co/ht9SXOFrH7 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 1, 2025

Visul adolescentului

Oliveira a povestit despre visul adolescentului de a merge în Africa pentru a dresa lei: „Mi-ai spus că vei lua un avion pentru a merge într-un safari în Africa și a avea grijă de lei. Am fost recunoscătoare lui Dumnezeu când aeroportul m-a avertizat că ai tăiat gardul și ai intrat în compartimentul trenului de aterizare al unui avion. Povestea lui Gerson este a unui băiat care doar voia să cunoască Africa pentru a dresa lei. A realizat prea târziu că un leu nu este o pisică domestică și că nu poate fi dresat fără cunoștințe adecvate. Din păcate, nu a fost suficient de responsabil pentru asta.”

Teen who dreamed of working with animals mauled to death by lion after climbing into zoo enclosure https://t.co/kgNvaT4N0J pic.twitter.com/xVU80kaBZm — New York Post (@nypost) December 1, 2025

Poliția locală a confirmat că adolescentul, arestat anterior pentru infracțiuni minore, plănuise să facă călătoria „pe jos” după ce pătrunsese în zona securizată a aeroportului.

Oficialii primăriei au anunțat că Parcul Arruda Câmara, cunoscut și ca Bica, va rămâne închis până la finalizarea anchetei. Într-un comunicat, aceștia au precizat: „Bărbatul ucis a escaladat un zid de 6 metri și a intrat în țarcul animalelor folosind unul dintre copaci. Potrivit poliției, incidentul ar fi putut fi un posibil act de sinucidere. Deși personalul de securitate a încercat să-l oprească, el a acționat foarte rapid și a murit din cauza rănilor provocate de leoaică. Parcul a fost imediat închis. Ne exprimăm solidaritatea cu familia victimei acestui tragic incident.”

