Intervenția pompierilor la incendiul de la grădina zoologică din Capitală a fost dificilă din cauza lipsei de apă din zonă

10-09-2025 | 08:51
Alertă la Grădina Zoologică din București. Un incendiu puternic a făcut scrum un fânar, iar flăcările s-au extins și la o locuință din apropiere.  

Valentina Neagu

Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge focul. Animalele din fericire sunt în siguranță.

Vâlvătaia a cuprins fânarul pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Incendiul s-a extins apoi și la o locuință din vecinătate.

Intervenția pompierilor sosiți la fața locului a fost dificilă din cauza lipsei de apă din zonă.

Sublocotenent Ștefan Eduard, ISU București-Ilfov: „Datorită necesității mari de apă și posibilităților limitate de alimentare, au fost alertate progresiv 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă.”

Conducerea Grădinii Zoologice București dă asigurări că toate animalele sunt în siguranță.

Anca Oprea, directorul Grădinii Zoologice: „Cantitatea de fân pe care o aveam nu era foarte mare, pentru că suntem în procedură de achiziție pentru produsele de anul acesta. Toate animalele sunt în siguranță, nu sunt stresate. Toți colegii mei, medicul veterinar și tehnicienii sunt aici. Cămilele, cămila dromader, alpaca și berbecii cu coamă — în jur de 12 exemplare.”

Momentan nu se știe de la ce a pornit incendiul.

Grădina Zoologică din Capitală găzduiește aproape 2.000 de animale.

