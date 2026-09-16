Grupul parlamentar Uniţi pentru România, care are 17 parlamentari în Camera Deputaţilor, anunţă că merge la consultările convocate de Nicușor Dan cu Victor Ponta ca propunere pentru funcţia de prim-ministru. Totuși, precizează că, dacă, în urma consultărilor se conturează o altă formulă politică în jurul căreia poate fi construită o majoritate parlamentară stabilă, este disponibil să participe constructiv la discuţii şi să contribuie la identificarea unei soluţii, notează News.ro.

UPR consideră că, în actualul context, prima opţiune trebuie să fie desemnarea unui prim-ministru politic, susţinut de o majoritate parlamentară clară şi adaugă că susţine şi o formulă cu premier independent, dacă aceasta conduce la un Guvern stabil, profesionist şi asumat politic.

„Grupul parlamentar Uniţi pentru România participă la consultările convocate de Preşedintele României cu obiectivul de a contribui la identificarea rapidă a unei soluţii politice şi guvernamentale stabile. În actualul context, considerăm că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susţinut de o majoritate parlamentară clară, capabil să ia decizii şi să îşi asume răspunderea pentru acestea. UPR nu doreşte prelungirea blocajului politic şi nu va contribui la acesta. Vom susţine dialogul şi constituirea unei formule guvernamentale funcţionale, cu condiţia ca viitorul Executiv să se bazeze pe trei elemente esenţiale: un prim-ministru capabil să coaguleze o majoritate, o echipă de miniştri profesionişti şi un program real de relansare economică”, transmite grupul parlamentar într-un comunicat oficial.

Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier de colegii din UPR

La 23 iunie 2026, grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) a anunțat oficial că îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

UPR arată că a formulat această propunere şi la consultările anterioare, argumentând prin experienţa guvernamentală a lui Victor Ponta şi prin posibilitatea acestuia de a facilita dialogul dintre formaţiuni politice diferite.

„Considerăm că, în această etapă, experienţa efectivă de conducere a unui Guvern reprezintă un avantaj important. România are nevoie de un prim-ministru care să cunoască mecanismele administraţiei centrale, procesul bugetar, relaţia Guvern–Parlament, raportarea la instituţiile europene şi mecanismele prin care proiectele majore pot fi transformate rapid în decizie guvernamentală. În acelaşi timp, actuala configuraţie parlamentară presupune capacitatea de a dialoga cu formaţiuni politice diferite şi de a construi o majoritate în jurul unor obiective comune. Propunerea UPR este, aşadar, Victor Ponta. Această propunere trebuie însă înţeleasă ca o contribuţie la găsirea unei soluţii, nu ca o condiţie prin care UPR ar putea bloca constituirea viitorului Guvern”, subliniază UPR.

UPR mai anunţă că susţine formarea unei majorităţi stabile iar prima opţiune este un prim-ministru politic.

„Grupul parlamentar Uniţi pentru România consideră că, în actualul context, prima opţiune trebuie să fie desemnarea unui prim-ministru politic, susţinut de o majoritate parlamentară clară şi de partidele care îşi asumă în mod transparent atât programul de guvernare, cât şi echipa şi deciziile viitorului Executiv. Un Guvern rezultat dintr-o majoritate politică asumată oferă o delimitare clară a responsabilităţii: partidele care susţin Executivul îşi asumă atât deciziile, cât şi rezultatele acestuia”, menţionează grupul parlamentar.

UPR mai spune că are propria propunere pentru funcţia de prim-ministru, Victor Ponta, dar nu transformă această propunere într-o condiţie care să împiedice constituirea unei majorităţi.

„Dacă, în urma consultărilor, se conturează o altă formulă politică în jurul căreia poate fi construită o majoritate parlamentară stabilă, UPR este disponibil să participe constructiv la discuţii şi să contribuie la identificarea unei soluţii. Nu dorim să complicăm formarea viitorului Guvern şi nu vom contribui la prelungirea blocajului instituţional”, precizează grupul UPR.