Noua lege interzice vânătoarea femelelor însoțite de pui care au mai puțin de doi ani.

În schimb, se dă liber la împușcarea urșilor-trofeu. Chiar dacă președintele Nicușor Dan a trimis proiectul în Parlament, la reexaminare, pentru că, în viziunea sa, cotele de vânătoare nu vizează urșii periculoși, ci urșii, în general, textul legii a rămas neschimbat.

Cota de vânătoare stabilită prin această lege este de 969 de exemplare pentru anul acesta și 2027, dublu față de cotele de prevenție de până acum.