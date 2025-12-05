Harababura incredibilă cu chiriile de la Primăria Capitalei. Două instituții se bat pe aceiași bani, orașul pierde la dublu
De doi ani deja, Administrația Fondului Imobiliar (AFI) și Compania Municipală Imobiliară SA emit facturi pentru aceleași chirii provenite din spațiile Primăriei Capitalei.
Rezultatul: dublă facturare, taxe la stat calculate la dublu și un prejudiciu confirmat de ambele instituții.
Niciuna nu știe cât pierde bugetul orașului, iar Primăria nu intervine.
Singurul care pierde este bucureșteanul, în folosul căruia ar trebui să lucreze banii din chirii.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: bani, primaria capitalei, chirii,
Dată publicare:
05-12-2025 10:40