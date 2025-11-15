Noul „birou” al românilor care lucrează la distanță. Locul are chirii ieftine, viață de noapte și vreme însorită

15-11-2025 | 19:49
Tot mai mulți români își iau „biroul" cu ei în vacanță iar Asia devine tentantă. Acolo viața e ieftină, conexiunile la internet sunt bune, iar clima blândă le dă ocazia să exploreze culturi și peisaje noi.  

Larisa Antal

Sociologii spun, că fenomenul nomazilor digitali schimbă deja modul de lucru în întreaga lume. Generațiile tinere preferă să fie libere chiar și atunci când muncesc, iar unii își aleg meseria în funcție de acest aspect.

În urmă cu două luni, Ana-Maria și-a făcut bagajul și a plecat în Asia. Este programator și poate să lucreze de la distanță ca într-o vacanță prelungită. A vizitat deja Indonesia, Malaezia și Singapore.

Ana-Maria Țepeș, nomad digital: „Sunt în Vietnam, într-un orășel. Reușesc în timpul zilei, adică dimineața, să vizitez, să merg la plajă, să fac diverse activități, iar apoi când încep munca e totul ok”.

Începe serviciul la ora 13 și îl termină la 22. Lucrează din cafenele sau spații special amenajate. Când are timp, povestește despre experiențele ei din lume.

Ana-Maria Țepeș, nomad digital: „Am tot primit întrebarea cât costă să trăiești în Bali. Unde am stat o vreme, costă cam 400, 450 de euro pe lună. E un coworking space cu piscină unde poți să cunoști oameni foarte faini”.

Viața ieftină este, de altfel, un argument solid pentru care tot mai mulți nomazi digitali aleg Asia. Chiria poate fi chiar și de trei ori mai mică decât în București, de pildă. În plus, mâncarea este ieftină, iar viața socială e intensă.

Acum câteva luni a renunțat la serviciul din București și Livia. Își dorea să vadă lumea, așa că a plecat în Asia.

Livia Cârsnic, nomad digital: „Lucrez la un nou business al meu, în domeniul organizării de evenimente, voi face și retreaturi în sud-estul Asiei, sunt în căutare de locații drăguțe și pentru nunți. Am descoperit partea asta care îmi oferă libertate și chiar aveam nevoie să cunosc partea asta a lumii. Am avut contact mai mult cu Europa înainte”.

Specialiștii spun că acest stil de viață devine normalitate. Generațiile tinere cer flexibilitate și caută astfel de experiențe. Majoritatea statelor din Asia, de pildă, nu cer o viză specială de lucru, iar cei care lucrează de acolo pot sta pe perioade delimitate, în baza unei vize turistice.

Sursa: Pro TV

Etichete: Asia, lucru de acasa, programatori,

Dată publicare: 15-11-2025 18:50

