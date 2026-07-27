Continuă să se extindă și incendiul din zona capitalei Madrid. Peste 120.000 de oameni au fost evacuați din mai multe orașe.

Mii de pompieri luptă până la epuizare cu un infern care pare de nestăvilit. Imagini dramatice continuă să vină din tot mai multe zone din Spania, precum Madrid, Ávila, Toledo, Castellón și Valencia, unde un bărbat a murit în incendiul de vegetație izbucnit în Manises.

Focul se extinde rapid

Nu mai vorbim despre un incendiu forestier obișnuit, ci despre o criză regională de amploare, cu focare care au ajuns să se influențeze reciproc, evacuări masive și intervenția armatei.

Între Madrid și Ávila, mai multe incendii de proporții au transformat pădurile și dealurile într-o zonă de război. Flăcările sunt împinse de vânt și alimentate de vegetația uscată, după săptămâni întregi de temperaturi extreme. Autoritățile au delimitat zone-tampon, oamenii sunt evacuați din timp din calea focului, și nimănui nu i se permite accesul spre zonele de risc.

Corespondent PROTV: „Aici ne aflăm la marginea unei localități. De la acest punct, accesul nu mai este permis. Polițiștii îi întorc pe toți cei aflați în trafic. Unii sunt localnici care voiau să se întoarcă la casele lor, însă nimeni nu poate înainta. Sunt cel puțin șapte sate, până spre Ávila, în care există pericolul extinderii fumului și a focului.”

Casele sunt în pericol

Peste 115.000 de persoane au fost evacuate din cauza focului doar în zona Capitalei spaniole.

Corespondent PROTV: „În nordul Madridului, spre munte, găsești multe astfel de proprietăți. Au suprafețe vaste, vii și porțiuni de pădure, sunt înconjurate de dealuri și oferă multă discreție. Acolo se vede doar un acoperiș, dincolo, un altul. Ei bine, toate aceste proprietăți se află acum în prima linie de risc. Priviți câtă vegetație uscată este în jur. Dacă focul ajunge aici, iar vântul bate cu putere, toate aceste imobile pot fi mistuite cu ușurință de flăcări.”

Adrian Vasile Ploscar, român din Spania: „Casa mea era încercuită de brazi și de rășinoase. În cinci minute a luat foc. Acum oamenii sunt foarte calmi. Când o să-i lase să meargă acasă, trebuie să fie pregătiți cu mulți medici și mulți psihologi. O să fie foarte greu.”

Corespondent PROTV: „Trăiești de mult timp aici?”

Adrian Vasile Ploscar: „De 20 de ani.”

Corespondent PROTV: „Și ai mai văzut așa ceva?”

Adrian Vasile Ploscar: „Au mai fost acum doi ani tot în zona aia, dar l-au stins în două zile. Și nu au fost așa amplu. Acum, focul se întinde pe kilometri.”

Corespondent PROTV: „Cum ți se pare că s-au organizat?”

Adrian Vasile Ploscar: „Foarte bine, au contactat fiecare persoană în parte, nu doar proprietarii, ci și chiriașii.”

În Spania, vegetația de pe aproape 80.000 de hectare a fost mistuită de flăcări. În tot acest infern suferă cumplit și animalele. Zeci de câini pierduți cel mai probabil în timpul evacuărilor au fost salvați de pompieri. Militarii au făcut tot posibilul să ajute și sălbăticiunile rănite de focul mistuitor.