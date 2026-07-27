Polițiștii au constatat că tânărul de la volan avea permisul suspendat. De aceea a refuzat să oprească la semnalul agenților, iar un echipaj de poliție a pornit imediat în urmărirea lui. Prin stație, polițiștii au cerut ajutorul colegilor, iar mai multe autospeciale au fost mobilizate pentru a bloca traseul șoferului.

Goana pe străzile din Constanța nu a durat însă mult. Șoferul a fost interceptat și oprit de polițiști, iar intervenția a fost filmată de un trecător. În imagini se vede cum oamenii legii îl scot din mașină și îl imobilizează pentru a-l încătușa.

Tânărul este cercetat penal pentru conducere fără permis.