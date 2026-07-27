Uzina nu are momentan conducere, după ce directorul general și cel comercial au fost arestați la domiciliu, într-un dosar de corupție.

Muncitorii protestează împotriva disponibilizărilor

Schimbul unu al secției pirotehnice din Uzina Mecanică Plopeni a refuzat să mai lucreze luni dimineață. Muncitorii de aici reprezintă aproape o treime dintre angajati.

Amalia Sandu, angajată: „Vom închide, vom pune lacătul pe porți și cu asta basta. Au început demiterile în rândul salariaților pe determinat, urmează pensionarii și apoi vom urma rând pe rând.”

Liliana Drăgan, angajată: „Noi am dus ca să spun așa greul de doi ani, doi ani și jumătate și acuma brusc ni se spune că nu mai este de lucru și acuma brusc pensionarii suntem puși pe liste și obligați să ne dăm demisia.”

Uzina Mecanică Plopeni este filială a companiei naționale Romarm. Societatea produce muniție de artilerie și de calibru mediu.

Angajații reclamă salariile și condițiile de muncă

Irinel Nica, angajat: „Noi muncim zi de zi și ținem în spinare toată fabrica și ei vor să dea afară tot de la noi. În pirotehnie nu-i ușor, tot timpul există riscuri, toxic nu avem niciun fel de spor decât sporul de pericol.”

Femeie: „Astea sunt fabuloasele salarii din pirotehnie. 5.000 de lei salariu negociat, cu o primă de pericol, așa o numesc ei, 550 de lei.”

Protestul vine după ce directorul general si directoarea comerciala au fost reținuți si ulterior plasati in arest la domiciliu, pentru luare de mită. Acum protestatarii nu au cui să ceară explicații.

Adrian Dinu, lider de sindicat: „Fără director nu se poate face nimic. De lucru avem, dar nu avem atât de mult ca să putem. Noi suntem într-o scădere de producție.”

Procurorii anchetează conducerea uzinei

Potrivit DNA, cei doi directori fi primit bani de la reprezentantul unor societăți comerciale pentru a le da comenzi și a efectua formalitățile necesare plății bunurilor si a serviciilor livrate.

Mai mult, directoarea comercială ar fi pretins că o parte din șpagă ar fi fost formată din bancnote false, așa că a mai primit o dată suma, după cum spun procurorii anticorupție. Alături de ei, este cercetat si directorul general al Uzinei Mecanice București.