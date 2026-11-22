Vânzările de mașini în China au scăzut cu peste 25% în acest an, o problemă importantă pentru o piață de aproape 35 de milioane de vehicule, în condițiile în care capacitatea de producție este mult mai mare, relatează El Debate.

O criză provocată de supraproducție, care ar duce la închiderea unor fabrici, ar avea consecințe serioase. Modelul economic chinez se bazează și pe menținerea locurilor de muncă, astfel încât populația să aibă venituri și să poată continua să consume.

În acest context, exporturile au devenit principala soluție pentru producătorii chinezi. Numai că și aici apar obstacole. În Europa, de exemplu, se estimează că anul viitor ar putea fi importate doar 350.000 de mașini chinezești, față de aproximativ un milion în acest an.

Ce soluții au găsit

Pentru a-și vinde în continuare producția, companiile chineze caută metode de a ocoli aceste restricții. În cazul pieței europene, una dintre practicile semnalate este înmatricularea mașinilor ca vehicule second-hand și trimiterea lor în această categorie, deși unele au parcurs abia un kilometru.

O altă metodă este transportarea mașinilor în două jumătăți, declarate drept fier vechi sau piese de schimb. Unele țări permit importul acestor componente, care sunt ulterior vândute separat. În anumite cazuri, această afacere poate fi mai profitabilă decât comercializarea mașinii întregi. Practica există și în China, însă acolo este mai dificil de realizat în mod legal.

De regulă, partea din față a mașinii are o valoare mai mare decât cea din spate, deoarece include motorul și multe dintre componentele cele mai scumpe.

Procedeul amintește de modul în care sunt asamblate unele mașini chinezești în fabricile din Spania: vehiculele ajung aproape complet construite, iar la destinație sunt montate ultimele componente, ca într-un puzzle.