Potrivit autorităților, la bord se aflau 102 pasageri.

Ulterior, aeronava a aterizat la ora 12.19, iar, după „parcurgerea procedurilor specifice, amenințarea s-a dovedit a fi falsă”, conform sursei citate.

SRI: Ameninţarea este „nespecifică”

De asemenea, potrivit Agerpres, SRI a transmis că ameninţarea este „nespecifică” și că nu se vor lua măsuri în teren. Instituţia a precizat anterior că o ameninţare nu este evaluată doar de către specialiştii proprii.

De obicei, ameninţarea este primită de companie, compania transmite piloţilor, ei comunică cu turnul de control, iar mai multe entităţi evaluează situaţia, după nişte markeri clari. Dacă se consideră că este un mail fake, nu se iau măsuri.

Zeci de zboruri din întreaga Europă au primit în ultimele zile ameninţări similare, unele chiar din România.

Recent, au avut loc cinci amenințări cu bombă în România, în valul de alerte care a vizat peste 25 de zboruri din Europa într-o singură zi. Autoritățile române încearcă să îi identifice pe cei care au trimis mesajele de amenințare.

Specialiștii în aviație spun că numărul mare de amenințări poate sugera o acțiune coordonată, menită să producă haos.

SRI investighează alertele cu bombă de pe aeroporturi

SRI anunţă, vineri, că toate ameninţările cu bombă care vizează avioane sunt analizate cu seriozitate, nu doar în România, ci în întreaga Europă.

Autorităţile judiciare colaborează pentru depistarea autorilor şi pentru a stabili legăturile dintre incidente, scrie News.ro.

Reprezentanţii Serviciului admit că eventualele verificări suplimentare pot produce întârzieri, pot perturba traficul, dar precizează că au ca scop siguranţa fiecărui pasager.