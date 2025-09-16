Sancțiunea pentru un român care își lasă mașina pe avarii, în Grecia. S-a modificat Codul Rutier

Episoadele de agresivitate în trafic încep să fie sancționate și în România, în special de când oamenii sunt încurajați să sesizeze astfel de evenimente pe platforma Ministerului Afacerilor Interne.

Măsuri similare sunt luate și în Grecia, de unde ar trebui să țină cont toți șoferii care își petrec vacanțele acolo.

Măsuri împotriva condusului agresiv

Claxoanele, flash-urile, acțiunile de intimidare, schimbările riscante de bandă și depășirile neregulamentare sunt asociate cu un stil de condus agresiv. În România, sancțiunile pentru astfel de fapte variază între 800 și 1.000 de lei, la care se adaugă suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Reporter: Câți kilometri mergeți pe zi prin București?

Șofer: „ Peste 150”.

Reporter: Și cât de des întâlniți situații de agresivitate în trafic?

Șofer: „Vai de mine, o dată la câțiva kilometri se întâmplă.”

„Păi n-ați auzit? Tocmai acum a claxonat cineva. Claxonează, dau flash-uri. Bine că s-a dat legea să le ia permisul. Dacă așteptați aici să se pună verde, cineva o să claxoneze în secunda 2” arată un alt conducător auto.

În primele opt luni ale anului 2025 au fost aplicate 3.324 de sancțiuni pentru condus agresiv, aproape la fel de multe ca pe tot parcursul anului trecut. Această creștere se datorează faptului că agresivitatea în trafic poate fi semnalată pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, la secțiunea „sesizări abateri rutiere”.

Din această lună, conducerea agresivă este sancționată și în Grecia, odată cu noul Cod Rutier. Amenzile pornesc de la 150 de euro, la care se adaugă suspendarea permisului pentru 40 de zile.

Dan Adrian Drăgan, Forum Grecia: „Amenzile sunt mult mai mari acum și se pedepsește recidiva. Dacă ești la a doua sau a treia încălcare ca și conducător auto, vei primi o amendă mai mare sau o pedeapsă mai mare.”

Corespondent PROTV: „Și nefolosirea semnalizării poate duce la o amendă de 10 euro și suspendarea permisului de conducere pentru 10 zile. Iar luminile de avarie pot fi utilizate doar atunci când mașina are o problemă și siguranța celorlalți participanți la trafic este în pericol. În caz contrar, folosirea avariilor poate duce la o amendă de 30 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 10 zile.”

