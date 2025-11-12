„Ali Baba”- românul, prins în Italia cu bunuri de peste 70.000 de euro ascunse în „peștera hoților”. Cum a decurs ancheta

12-11-2025 | 16:28
Poliția din orașul Bolzano, Italia, a descoperit o pivniță cu bunuri furate. În interior se aflau 23 de biciclete de mare valoare și materiale pentru lucrări de construcții, în valoare totală de aproximativ 70.000 de euro.

În urma investigațiilor, un cetățean român cu antecedente penale a fost denunțat pentru tăinuire, iar polițiștii au început restituirea bunurilor către proprietarii de drept, relatează ladigetto.it.

Polițiștii italieni au găsit în urma unei ample investigații la adresa unui bărbat o pivniță situată într-o clădire în apropierea unui parc.

În interior, ei au descoperit 23 de biciclete de mare valoare precum și o cantitate considerabilă de materiale pentru lucrări edilitare.

Agenții și-au dat seama că era vorba despre un „depozit” pentru distribuirea ulterioară de bunuri furate, având în vedere și valoarea comercială ridicată a acestora, estimată la aproximativ 70.000 de euro.

S-a constatat că echipamentele de lucru fuseseră sustrase de la o firmă care efectua mai multe lucrări, în timp ce bicicletele le aparțineau în principal turiștilor care au fost cazați în orașul menționat anterior.

Datorită plângerilor depuse la vremea respectivă, victimele furturilor – în multe cazuri rezidenți în afara orașului Bolzano – sunt contactate și convocate la sediul poliției, iar agenții urmează să le restituie bunurile proprietarilor legitimi.

În urma anchetei efectuate, care este încă în desfășurare, a fost denunțat pentru tăinuire de bunuri furate un cetățean român, cu antecedente pentru diverse infracțiuni.

