Un român a fost arestat după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe mașini și clădiri din Germania

Stiri externe
07-11-2025 | 10:45
politie germania
Shutterstock

Un român în vârstă de 31 de ani a fost arestat, joi, în Germania, după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, cutii poștale și fațade de clădiri în orașul Hanau.

autor
Stirileprotv

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că ofițerii au fost alertați miercuri seara, când un bărbat a raportat că a observat forma unei zvastici desenate cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Poliția a declarat că aproape 50 de mașini au fost vandalizate în mod similar.

Un test special a revelat rapid că substanța era sânge uman.

Afișarea emblemelor naziste, inclusiv a zvasticii, este ilegală în Germania.

Joi după-amiază, poliția a declarat că bărbatul, un cetățean român al cărui nume nu a fost dezvăluit în conformitate cu regulile germane privind confidențialitatea, a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce poliția a fost sesizată de un martor.

Citește și
Steag LGBT la un concert din Egipt
Un steag cu svastica nazistă, arborat de necunoscuţi în locul steagului-curcubeu de la o gară din Germania

„Era încă sub puternica influență a alcoolului, iar motivul său pare să fie unul extrem de personal și legat de locul de muncă – pur și simplu a cedat”, a declarat Leipold. El a adăugat că bărbatul avea leziuni care păreau să fie auto-provocate, precizează Associated Press.

„În prezent, el este examinat la un spital de psihiatrie”, a declarat Leipold. El a refuzat să ofere mai multe detalii pentru a proteja viața privată a suspectului.

Svastica este considerată pe scară largă un simbol al urii care evocă trauma Holocaustului și ororile Germaniei naziste. Așa-numiții suprematiști albi, grupurile neonaziste și vandalii au continuat să o folosească după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a stârni frică și ură.

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie arestat, primarul orașului, Claus Kaminsky, a declarat că l-a șocat incidentul.

Hanau a fost în centrul atenției acum cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu origini imigrante într-un atac violent la un bar cu narghilea din oraș, într-unul dintre cele mai grave cazuri de terorism intern de la al Doilea Război Mondial.

„Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare”, a spus el, adăugând că orașul a depus o plângere penală, a raportat agenția de știri germană dpa.

„Ceea ce s-a întâmplat aici depășește toate limitele decenței și umanității”, a spus Kaminsky. „Svastica nu are ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să semene frică sau diviziune.”

Sursa: Associated Press

Etichete: roman, germania, svastica,

Dată publicare: 07-11-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Site-ul rapperului Kanye West a fost dezactivat după ce a vândut tricouri cu un simbol nazist. „Îl iubesc pe Hitler
Stiri Mondene
Site-ul rapperului Kanye West a fost dezactivat după ce a vândut tricouri cu un simbol nazist. „Îl iubesc pe Hitler"

Site-ul Yeezy, brandul de modă al rapperului Kanye West, a fost dezactivat marţi de platforma care îl găzduieşte, Shopify, după ce a început să vândă tricouri albe pe care era imprimată o svastică, informează AFP.

Un steag cu svastica nazistă, arborat de necunoscuţi în locul steagului-curcubeu de la o gară din Germania
Stiri externe
Un steag cu svastica nazistă, arborat de necunoscuţi în locul steagului-curcubeu de la o gară din Germania

Persoane necunoscute au înlocuit steagul curcubeu arborat permanent la gara din Neubrandenburg, în estul Germaniei, cu un steag pe care era desenată o svastică, relatează AFP şi dpa.

Scandal în Italia. Un deputat care a fost fotografiat cu svastica pe braţ a fost numit în Guvern
Stiri externe
Scandal în Italia. Un deputat care a fost fotografiat cu svastica pe braţ a fost numit în Guvern

Numirea în Guvernul italian a unui deputat de extremă dreapta, care a fost fotografiat în 2005 în ţinută neagră şi purtând pe braţul stâng o banderolă cu svastica nazistă, a provocat un scandal în Italia, relatează AFP, potrivit News.ro.

Recomandări
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom
Stiri actuale
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Poliția şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din Consiliul de Administraţie al societăţii, potrivit surselor Agerpres.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28