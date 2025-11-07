Un român a fost arestat după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe mașini și clădiri din Germania
Un român în vârstă de 31 de ani a fost arestat, joi, în Germania, după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, cutii poștale și fațade de clădiri în orașul Hanau.
Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că ofițerii au fost alertați miercuri seara, când un bărbat a raportat că a observat forma unei zvastici desenate cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Poliția a declarat că aproape 50 de mașini au fost vandalizate în mod similar.
Un test special a revelat rapid că substanța era sânge uman.
Afișarea emblemelor naziste, inclusiv a zvasticii, este ilegală în Germania.
Joi după-amiază, poliția a declarat că bărbatul, un cetățean român al cărui nume nu a fost dezvăluit în conformitate cu regulile germane privind confidențialitatea, a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce poliția a fost sesizată de un martor.
„Era încă sub puternica influență a alcoolului, iar motivul său pare să fie unul extrem de personal și legat de locul de muncă – pur și simplu a cedat”, a declarat Leipold. El a adăugat că bărbatul avea leziuni care păreau să fie auto-provocate, precizează Associated Press.
„În prezent, el este examinat la un spital de psihiatrie”, a declarat Leipold. El a refuzat să ofere mai multe detalii pentru a proteja viața privată a suspectului.
Svastica este considerată pe scară largă un simbol al urii care evocă trauma Holocaustului și ororile Germaniei naziste. Așa-numiții suprematiști albi, grupurile neonaziste și vandalii au continuat să o folosească după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a stârni frică și ură.
Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie arestat, primarul orașului, Claus Kaminsky, a declarat că l-a șocat incidentul.
Hanau a fost în centrul atenției acum cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane cu origini imigrante într-un atac violent la un bar cu narghilea din oraș, într-unul dintre cele mai grave cazuri de terorism intern de la al Doilea Război Mondial.
„Mai ales în orașul nostru, care a fost profund afectat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o profundă consternare”, a spus el, adăugând că orașul a depus o plângere penală, a raportat agenția de știri germană dpa.
„Ceea ce s-a întâmplat aici depășește toate limitele decenței și umanității”, a spus Kaminsky. „Svastica nu are ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să semene frică sau diviziune.”