Un român a fost condamnat la nouă ani de închisoare în Regatul Unit. Victima lui își amintește cu groază: Am înghețat mental

Un român care a violat o doctoriță pe o stradă din centrul unui oraș scoțian a fost condamnat la nouă ani de închisoare și a fost descris de judecător ca fiind „un pericol pentru femei”.

Mihai Nicolae Patran a atacat victima, o femeie de 27 de ani, pe Mitchell Street din Glasgow, în noiembrie 2023. După ce a fost agresată, femeia a reușit să scape de atacatorul său, fugind parțial dezbrăcată până la siguranța unui taxi, scrie Daily Mail.

Patran a fost arestat ulterior, iar în timpul primei sale apariții în instanță, a comis un act sexual asupra sa, în timp ce se afla în boxa acuzaților. Românul de 34 de ani a fost condamnat duminică, la High Court din Glasgow, după ce a fost găsit vinovat în urma unui proces desfășurat luna trecută.

Judecătorul Norman McFadyen i-a spus lui Patran: „Ești un om periculos și un pericol pentru femei. Sperăm că vei fi deportat sau expulzat din țară cât mai curând posibil.” Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că trebuie să se ia în considerare posibilitatea ca Patran să fie eliberat în Scoția, unde ar putea continua să reprezinte un risc pentru siguranța publicului. În acest sens, el a adăugat că bărbatul va trebui să fie supravegheat timp de trei ani după orice eliberare.

Detalii șocante din anchetă

Victima, care se mutase recent în Glasgow, povestește că fusese la o petrecere și hotărâse să meargă în centrul orașului alături de câțiva cunoscuți. La plecare însă, a întârziat, iar în cele din urmă a luat un taxi singură.

Conștientizând că era târziu și majoritatea localurilor erau deja închise, s-a îndreptat către un restaurant pentru a mânca, mergând pe Mitchell Street. Ea a povestit cum a simțit brusc atingerea unui bărbat străin pe braț, iar când acesta a ieșit dintr-o alee, a „înghețat” de frică.

„Eram atât de speriată. Cred că am înghețat mental”, a spus femeia în fața instanței. În continuare, ea a descris cum a ajuns la pământ, iar bărbatul „se ridica deasupra ei”. Cu toate acestea, victima a reușit în cele din urmă să fugă, comandând rapid un taxi. „Îmi amintesc că am luat telefonul și am comandat un taxi – din fericire, a venit destul de repede”, a declarat ea.

Patran a fost arestat în urma unei anchete a poliției, iar el a susținut că contactul sexual a avut loc cu consimțământul victimei. În câteva zile, Patran a apărut în fața instanței de la Glasgow Sheriff Court, fiind încătușat de o polițistă, care a fost șocată să-l vadă pe agresor efectuând un act sexual asupra sa.

În urma cercetărilor, s-a descoperit că Patran a mai agresat o femeie într-un tren între Perth și Stirling, pe 22 octombrie 2023. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru toate acuzațiile și a fost inclus pe lista infractorilor sexuali pe termen nelimitat.

