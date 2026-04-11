Tribunalul Districtual Kecskemét a dispus arestarea preventivă pentru o lună a unui cetățean român, suspectat că a ucis un bărbat în locuința sa din Budapesta, a anunțat vineri departamentul de presă al Tribunalului Kecskemét, potrivit Hirado.

”Se bănuiește că bărbatul român în vârstă de 27 de ani și-a ucis colegul de apartament în casa sa din Csásárvállás și apoi a ascuns cadavrul în anexa proprietății”, a transmis instanța citată.

Polițiștii au descoperit crima comisă de român când efectuau cercetări în alt caz

Judecătorul a dispus arestarea bărbatului pentru a-i asigura prezența și pentru a preveni zădărnicirea probelor. Decizia nu este definitivă, deoarece bărbatul și avocatul său au depus apel, care va fi soluționat de Tribunalul Kecskemét.

Poliția Județeană Bács-Kiskun a relatat joi cu privire la cazul de omucidere, precizând că polițiștii derulau o anchetă într-un alt caz când au descoperit crima comisă de român.