I-au atras ofertele hotelurilor care închiriază în regim all inclusive. Potrivit experţilor în turism, au prețuri mai mici ca la noi.

Majoritatea turiştilor sunt la masă acum, iar în meniu sunt și mâncăruri tradiționale românești. Asta deoarece, spune reprezentanții hotelului, aproximativ 90 % dintre turiştii cazaţi sunt români.

Operatorii din turism au transmis că în această perioadă sunt peste 25.000 de romani în vacanţă în Bulgaria. Cei mai mulţi sunt în staţiunile de la malul mării: Albena, Nisipurile de Aur, Nessebar.

Majoritatea afirmă că vin în Bulgaria pentru că raportul calitate-preţ este bun.

Apoi Grecia şi Turcia sunt mai departe, iar în Bulgaria ajung cu uşurinţa cu maşina şi este linişte.

Au totul inclus, mâncare, băutura, acces la spa şi piscină.

În medie, două persoane au plătit pentru 3 nopţi de cazare, cu totul inclus, 560 de euro.

Sâmbătă seară vor merge la Înviere în bisericile aflate în apropierea staţiunilor, iar duminică vor avea pe masa de sărbătoare cozonac şi ouă roşii.