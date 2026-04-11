O reţea operată din străinătate şi mobilizată anul trecut pentru a influenţa alegerile din Olanda s-a reorientat pentru a susţine conţinut în favoarea premierului maghiar Viktor Orban pe platforma X înaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, a denunţat sâmbătă ONG-ul Alliance4Europe, relatează AFP.

Această reţea, formată din câteva sute de conturi false "gestionate în principal din Nigeria şi alte ţări vest-africane şi asiatice, a fost reorientată sistematic în timpul alegerilor din Europa pentru a amplifica artificial conţinut de extremă dreapta, pro-rus şi anti-sistem", a semnalat ONG-ul, activ în lupta împotriva dezinformării, într-un comunicat de presă.

"Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, ea a fost observată ulterior acţionând prin folosirea aceluiaşi modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026", a adăugat Alliance4Europe.





Conform organizaţiei non-guvernamentale, aceste conturi acţionează într-un mod automatizat şi coordonat pentru a manipula algoritmii platformei X şi a oferi o vizibilitate mai mare conturilor pro-Orban şi pro-ruse în limba maghiară, urmărindu-le sistematic şi distribuind masiv conţinutul lor.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de acuzaţii de interferenţă din partea Moscovei, experţii invocând dovezi ale eforturilor continue ale Rusiei de a-l sprijini pe Viktor Orban.

Prim-ministrul maghiar, la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat în alegerile parlamentare programate pentru duminică. Rivalul său conservator şi pro-european, Peter Magyar, are un avans semnificativ în sondajele de opinie independente.