"Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Trump a adăugat că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban".

JD Vance acuză de la Budapesta ingerința ”rușinoasă” a UE în alegerile din Ungaria

Intervenția electorală a președintelui SUA vine la scurt timp după ce vicepreședintele american s-a deplasat la Budapesta și a acuzat Uniunea Europeană de o ingerință ”rușinoasă” în alegerile din Ungaria.

JD Vance a criticat birocrații europeni pentru „unul dintre cele mai grave exemple de ingerință electorală străină” pe care le-a văzut vreodată și i-a acuzat că încearcă să „distrugă economia Ungariei”, subliniind că se află la Budapesta ca ”să-l ajute în această campanie electorală” pe Viktor Orban.