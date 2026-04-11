Chiar dacă nu este la fel de plin ca în alți ani sunt destui cei care s-au orientat spre stațiunile de la munte.

Turiștii au ajuns la munte și au fost întâmpinați de gazde cu bunătăți.

În Poiana Brașov, gradul de ocupare este sub 60%, spun hotelierii, mai scăzut decât anul trecut.

Aici nu se mai schiază, chiar dacă este încă zăpadă în Masivul Postăvarul, așa că turiștii petrec mult timp la spa sau piscină.

Cei care totuși au de gând să urce pe munte sunt sfătuiți de turiști să fie prudenți, mai ales în zonele înalte, și să aibă echipament potrivit.

Cei care sunt în Sinaia, în schimb, pot schia sus, pe platou, unde toate pârtiile sunt deschise.