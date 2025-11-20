Un robot a dansat pe o melodie rusească în fața lui Vladimir Putin. Reacția liderului de la Kremlin. FOTO&VIDEO

Un robot alimentat de inteligenţă artificială a dansat pentru Putin miercuri la o expoziţie consacrată tehnologiei, organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia.

Spectacolul, care a fost difuzat la televiziunea de stat, l-a arătat pe liderul de la Kremlin stând în faţa robotului umanoid, în timp ce acesta îi explica cine este, înainte de a dansa pe ceea ce spune că este piesa sa preferată.

Next on the Putin's schedule is attending the AI Journey international conference pic.twitter.com/TKlJk82eSJ — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 19, 2025

„Numele meu este Green. Sunt primul robot umanoid rus cu inteligenţă artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei”, i-a spus robotul lui Putin.

Evenimentul inedit a fost urmărit îndeaproape de gărzile de corp ale preşedintelui, iar una dintre acestea s-a poziţionat ulterior între robot şi liderul rus, pentru a se asigura că acesta nu se apropie prea mult. Putin a numit performanţa robotului „foarte frumoasă” şi i-a mulţumit înainte de a-şi continua vizita la expoziţie.

Un alt robot rusesc, subiect de ironii după ce a căzut pe scenă

Cu doar câteva zile în urmă, un alt robot rusesc cu inteligență artificială, numit Aidol, a devenit subiect de ironii după ce s-a prăbușit cu fața la pământ în timpul unui eveniment la Moscova. Un comentator a glumit spunând că Rusia ar fi creat primul „robot alcoolic” din lume.

Russia has created an AI-powered Agdroid "IDOL"????????????

The result is on video.

These are the same people who scare everyone with various weapons – the Poseidon torpedo, the Burevestnik, Sarmat, and Oreshnik missiles...

Don't get it? That's #putin's #russia. pic.twitter.com/ABlu25RUl7 — Alf Really ???????????????????????????????????????????????????????? (@vik8867dn) November 11, 2025

Putin a subliniat că Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii”

În discursul susţinut pe scenă, Putin a subliniat că Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi produse proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”. El a insistat că „toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de specialişti ruşi, în toate etapele”.

???? Vladimir Putin shares GOOD medical exam results during AI exhibition tour 'It took almost 2 days, including an overnight stay at the clinic, thank god, everything is fine!' VVP is with us for the long haul!

RT pic.twitter.com/q14Q2rllef — TifaniesweTs (@TifaniesweTs) November 19, 2025

38 de reactoare nucleare noi, anunţate de Kremlin

În faţa participanţilor, Putin a anunţat un plan amplu de dezvoltare energetică, afirmând că înfiinţarea unor noi centre de date şi construirea unor instalaţii nucleare compacte pentru alimentarea acestora reprezintă „o prioritate absolută” pentru Rusia.

The President took part in the plenary session of the 10th AI Journey, an annual international conference on artificial intelligence and machine learning being held in Moscow from November 19 to 21. He spoke for 21 mns. Key statements of the President ????#Russia ???????????? pic.twitter.com/0GYmC1ViIn — Dr.Sophia Ulgen ????????☮???????? (@ulgenfatma74) November 19, 2025

„În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, Siberia şi Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a declarat el. Potrivit liderului de la Kremlin, capacitatea totală a acestor reactoare va fi „aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare aflate în prezent în serviciu” în Rusia.

