Un robot a dansat pe o melodie rusească în fața lui Vladimir Putin. Reacția liderului de la Kremlin. FOTO&VIDEO

Stiri externe
20-11-2025 | 16:45
putin
Getty

Un robot alimentat de inteligenţă artificială a dansat pentru Putin miercuri la o expoziţie consacrată tehnologiei, organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia.

autor
Ioana Andreescu

Spectacolul, care a fost difuzat la televiziunea de stat, l-a arătat pe liderul de la Kremlin stând în faţa robotului umanoid, în timp ce acesta îi explica cine este, înainte de a dansa pe ceea ce spune că este piesa sa preferată.

„Numele meu este Green. Sunt primul robot umanoid rus cu inteligenţă artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei”, i-a spus robotul lui Putin.

Evenimentul inedit a fost urmărit îndeaproape de gărzile de corp ale preşedintelui, iar una dintre acestea s-a poziţionat ulterior între robot şi liderul rus, pentru a se asigura că acesta nu se apropie prea mult. Putin a numit performanţa robotului „foarte frumoasă” şi i-a mulţumit înainte de a-şi continua vizita la expoziţie.

Citește și
Putin
Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin

Un alt robot rusesc, subiect de ironii după ce a căzut pe scenă

Cu doar câteva zile în urmă, un alt robot rusesc cu inteligență artificială, numit Aidol, a devenit subiect de ironii după ce s-a prăbușit cu fața la pământ în timpul unui eveniment la Moscova. Un comentator a glumit spunând că Rusia ar fi creat primul „robot alcoolic” din lume.

Putin a subliniat că Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii”

În discursul susţinut pe scenă, Putin a subliniat că Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi produse proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”. El a insistat că „toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de specialişti ruşi, în toate etapele”.

38 de reactoare nucleare noi, anunţate de Kremlin

În faţa participanţilor, Putin a anunţat un plan amplu de dezvoltare energetică, afirmând că înfiinţarea unor noi centre de date şi construirea unor instalaţii nucleare compacte pentru alimentarea acestora reprezintă „o prioritate absolută” pentru Rusia.

„În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, Siberia şi Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a declarat el. Potrivit liderului de la Kremlin, capacitatea totală a acestor reactoare va fi „aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare aflate în prezent în serviciu” în Rusia.

Răspunsul conducerii Spitalului Județean Slatina după ce au apărut imagini cu gândaci în băi. DSP a depistat nereguli grave

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin, robot,

Dată publicare: 20-11-2025 16:35

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții
Stiri externe
România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții

În 2023, România a cheltuit 5,7% din PIB pentru sănătate, unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat.

Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews.

Vremea azi, 20 septembrie 2025. Temperaturile cresc, însă ploile persistă în unele zone
Vremea
Vremea azi, 20 septembrie 2025. Temperaturile cresc, însă ploile persistă în unele zone

Ziua de joi aduce o încălzire a vremii, în special în vestul, în centrul și în sud-estul României. Mai vin câteva ploi slabe în sud și în nord-vest, dar vedem puțin și soarele pe parcursul zilei.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28