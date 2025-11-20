Vremea azi, 20 septembrie 2025. Temperaturile cresc, însă ploile persistă în unele zone

Vremea
20-11-2025 | 08:33
Ziua de joi aduce o încălzire a vremii, în special în vestul, în centrul și în sud-estul României. Mai vin câteva ploi slabe în sud și în nord-vest, dar vedem puțin și soarele pe parcursul zilei.

Știrile PRO TV

Maximele pornesc de la 7...8 grade în sudul Olteniei și în nordul Moldovei și ajung la 19 grade în sudul Dobrogei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare: joi dimineață s-a lăsat ceața, iar județul Constanța se află, până la ora 09:00, sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Mai târziu vor fi și înnorări, dar și scurte momente însorite. Vântul se intensifică, iar temperaturile rămân ridicate și ajung la 19 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se înnorează, însă șansele de ploaie sunt foarte reduse. La începutul zilei s-a format ceață, dar mai târziu se arată trecător și soarele. Amiaza aduce vreme caldă și în jur de 16 grade în termometre.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit toată ziua. În primele ore este ceață în unele zone, iar după prânz se face puțin mai cald decât ar fi normal și se ating 12 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vedem puțin soarele printre nori, dar în unele zone vin și câțiva stropi de ploaie. La munte, la altitudini mari, sunt condiții de lapoviță și ninsoare. Temperaturile se mențin ridicate și ajung la 14 grade.

Și în vestul țării se înnorează din când în când. Vin și câteva ploi slabe, trecătoare, iar vântul se întețește în sudul Banatului, pe unde suflă cu 45 de km/h. Vremea rămâne caldă, iar maximele ating 16 grade.

În Transilvania se adună norii, însă ploile, slabe ce-i drept, apar în special în zona Meridionalilor. Avem și perioade însorite pe parcursul zilei, iar vântul bate tare la altitudini mari. Se încălzește, iar la amiază vor fi 15 grade. Până la ora 09:00, mai multe localități din județul Sibiu se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Oltenia

În Oltenia atmosfera se menține închisă toată ziua. Pe spații mici vin și câțiva stropi de ploaie, iar maximele ajung la 12 grade la Râmnicu Vâlcea. Dimineața, pe la câmpie, e posibil să apară ceața.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări persistente, ceva ploi trecătoare, pe suprafețe restrânse și, poate, niște ceață în primele ore. În Lunca Dunării se ating 15 grade după prânz – valori peste mediile perioadei.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă, cu burniță sau câțiva stropi de ploaie în primele ore. Se face mai cald față de miercuri, iar maxima ajunge la 12 grade.

Vineri, temperatura continuă să crească, iar după prânz se ating 16 grade. Dimineața și noaptea vor fi înnorări sau ceață, dar peste zi vedem puțin soarele printre nori. E posibil, însă, să vină și câțiva stropi de ploaie.

Sâmbătă vremea se menține caldă și vor fi în jur de 17 grade. Ziua începe cu nori de joasă altitudine sau ceață, dar cerul se degajează mai târziu. Spre seară, din nou se adună norii și o să plouă.

Duminică se răcește. De fapt, temperaturile se apropie de normalul perioadei și vor fi în jur de 11 grade. În prima parte a zilei o să mai picure trecător, dar apoi norii se risipesc.

Vremea la munte

La munte se încălzește, iar temperaturile depășesc valorile normale pentru o zi de noiembrie. Avem atmosferă schimbătoare și câțiva stropi de ploaie în masivele sudice. Pe creste o să fie un pic de lapoviță și ninsoare, iar vântul o să bată cu 45 de km/h.

Ziua de vineri ne aduce tot vreme caldă. Cerul rămâne acoperit și o să plouă pe arii extinse. În vestul Meridionalilor se pot strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul bate tare pe crestele masivelor sudice: 90 de km/h.

Sâmbătă se răcește în masivele nordice și nord-vestice. În norările persistă și vin alte ploi consistente, în toată zona montană. Vântul rămâne insistent la altitudini mari.

Duminică temperaturile se apropie de normal în toate masivele. Vedem puțin soarele, însă pe spații mici apar precipitații sub toate formele. Vântul continuă să agite atmosfera în zonele înalte.

