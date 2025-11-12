Rușii și-au prezentat primul robot umanoid, dar s-au făcut de râs în doar 15 secunde. Ce a făcut robotul pe scenă | Video

Primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a fost dezvăluit la Moscova, a relatat TASS pe 11 noiembrie, citând Coaliția pentru Noi Tehnologii.

Robotul pe nume Idol, potrivit agenției de știri din Moscova, a căzut în timpul unei prezentări.

Conform unei înregistrări video a incidentului, robotul a urcat încet pe scenă, însoțit de două persoane, pe melodia „Gonna Fly Now” din filmul „Rocky”.

Russia has created an AI-powered Agdroid "IDOL"????????????

The result is on video.

These are the same people who scare everyone with various weapons – the Poseidon torpedo, the Burevestnik, Sarmat, and Oreshnik missiles...

Don't get it? That's #putin's #russia. pic.twitter.com/ABlu25RUl7 — Alf Really ???????????????????????????????????????????????????????? (@vik8867dn) November 11, 2025

Idol a încercat să-i facă cu mâna, dar s-a răsturnat și a căzut. Prezentarea a fost imediat întreruptă, iar robotul a fost luat de pe scenă.

După cum a remarcat jurnalistul Dmitri Filonov , Alexey Yuzhakov, liderul Coaliției Tehnologice Naționale, avertizase anterior că dezvoltatorii investiseră prea puțin în capacitatea de mers a robotului.

Vladimir Vitukhin, fondatorul companiei Idol, a remarcat că problema a apărut din cauza camerelor stereo - acestea sunt sensibile la lumină, iar camera era întunecată, a adăugat Filonov.

În timpul celei de-a doua apariții pe scenă, robotul Idol a reușit să se mențină în picioare cu puțin ajutor, a relatat agenția de știri din Moscova. Vladimir Vitukhin, directorul companiei de dezvoltare, a remarcat că robotul va fi în regulă.

„Acesta este exact genul de învățare în timp real în care o greșeală se transformă în cunoaștere, iar o greșeală nefericită în experiență. Sper că această greșeală se va transforma în experiență”, a declarat CEO-ul companiei.

Dezvoltatorii au explicat că robotul „acoperă trei funcții umane cheie: mersul, manipularea obiectelor și comunicarea cu oamenii”. Toate sistemele funcționează offline, funcționarea autonomă durând până la șase ore. Sistemul exact de inteligență artificială utilizat de dezvoltatori nu a fost specificat.

