Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin

20-11-2025 | 10:19
Putin
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews.

Claudia Alionescu

Rusia ”trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, a declarat el pe scena acestei a 10-a ediţii a conferinţei, care se desfăşoară în perioada 19-21 noiembrie în capitala rusă.

”Toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de către specialişti ruşi, în toate etapele”, a subliniat el.

Şeful statului a susţinut un discurs de aproximativ 20 de minute.

Liderul de la Kremlin a subliniat că înfiinţarea unor noi centre de date şi construirea unor noi instalaţii nucleare compacte în vederea alimentării acestora constituie o prioritate absolută a Rusiei.

”În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, în Siberia şi în Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a anunţat el.

”Capacitatea lor totală va fi aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare care se află în prezent în serviciu”, a precizat Vladimir Putin.

