Vladimir Putin face din AI o prioritate absolută pentru Rusia. Planul de proporții pregătit de liderul de la Kremlin

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews.

Rusia ”trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, a declarat el pe scena acestei a 10-a ediţii a conferinţei, care se desfăşoară în perioada 19-21 noiembrie în capitala rusă.

Conference "Journey to the World of Artificial Intelligence" President Vladmir Putin attends the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning, "Artificial Intelligence Journey 2025".https://t.co/13QUTX9560 pic.twitter.com/07LyF7zoQ7 — jmarzola (@jmarzola1) November 19, 2025

”Toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de către specialişti ruşi, în toate etapele”, a subliniat el.

???????? At the "Journey into the World of Artificial Intelligence" conference, Vladimir Putin responded to a question about how children in school need to be taught to think: Just press a button, and a schoolchild, even a student, gets a solution to almost any problem. pic.twitter.com/fpq6ExdeCF — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) November 19, 2025

Şeful statului a susţinut un discurs de aproximativ 20 de minute.

The President took part in the plenary session of the 10th AI Journey, an annual international conference on artificial intelligence and machine learning being held in Moscow from November 19 to 21. He spoke for 21 mns. Key statements of the President ????#Russia ???????????? pic.twitter.com/0GYmC1ViIn — Dr.Sophia Ulgen ????????☮???????? (@ulgenfatma74) November 19, 2025

Liderul de la Kremlin a subliniat că înfiinţarea unor noi centre de date şi construirea unor noi instalaţii nucleare compacte în vederea alimentării acestora constituie o prioritate absolută a Rusiei.

Next on the Putin's schedule is attending the AI Journey international conference pic.twitter.com/TKlJk82eSJ — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 19, 2025

”În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, în Siberia şi în Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a anunţat el.

”Capacitatea lor totală va fi aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare care se află în prezent în serviciu”, a precizat Vladimir Putin.

