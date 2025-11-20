România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții

20-11-2025 | 11:30
În 2023, România a cheltuit 5,7% din PIB pentru sănătate, unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat.

Lorena Mihăilă

În ciuda acestui nivel redus, țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor medicale pe cap de locuitor din UE, cu un avans de 155,6% între 2014 și 2023.

Într-o situație asemănătoare cu România, se află și țările: Luxemburg, (5,7 %), Ungaria (6,4 %) și Irlanda (6,6 %).

Țările cu cel mai mare procent din PIB

Potrivit datelor Eurostat, România rămâne departe de state precum: Germania (11,7% din PIB) sau Franța (11,5%) și Austria și Suedia (ambele cu 11,2 %).

În 2023, UE a cheltuit 1 720 de miliarde EUR sub formă de cheltuieli cu asistența medicală, echivalentul a 10,0 % din produsul intern brut (PIB) al UE.

Și la sumele investite în sistemul de sănătate tot Germania rămâne în top, cu 492 de miliarde euro în 2023, urmată de Franța (325 de miliarde euro), Italia (179 de miliarde euro) și Spania (138 de miliarde euro).

