Un refugiat afgan care a ucis un copil și un adult nu va fi condamnat. Ce a decis justiția din Germania

Un refugiat afgan a atacat în ianuarie, cu un cuţit, un grup de copii într-un parc al oraşului german Aschaffenbourg, ucigând un copil şi un adult care sărise în ajutor.

El va fi internat într-un centru psihiatric, întrucât instanţa germană a considerat că nu poate fi tras la răspundere penal din cauza unei afecţiuni psihice, relatează joi agenţiile AFP şi DPA, preluat de Agerpres.

Atacul din acest oraş bavarez a fost atunci subiect principal de ştiri în campania electorală pentru alegerile legislative din februarie, alimentând dezbaterile privind migraţia şi popularitatea extremei drepte, mai ales că a survenit după alte atacuri sângeroase comise de suspecţi migranţi.

De asemenea, migrantul afgan, în vârstă de 28 de ani şi prezentat sub numele de Enamullah O., ar fi trebuit la acel moment să fie deja expulzat către Bulgaria, în virtutea regulamentului european Dublin, care prevede returnarea solicitanţilor de azil în primul stat membru al UE unde au fost înregistraţi, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Atacatorul a lovit la întâmplare în parc

Înarmat cu un cuţit de bucătărie, refugiatul afgan a atacat pe 22 ianuarie un grup de copii într-un parc în oraşul Aschaffenbourg.

Un băiat în vârstă de doi ani, de origine marocană, a fost înjunghiat mortal, la fel şi un bărbat german în vârstă de 41 de ani care a sărit în ajutorul copiilor atacaţi. S-au întregistrat şi trei răniţi, o fată siriană în vârstă de doi ani, o femeie şi un alt bărbat.

Atacatorul a fost inculpat pentru crimă şi tentativă de omor, dar în cele din urmă judecătorul tribunalului regional din Aschaffenburg a stabilit că nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal din cauza unei afecţiuni psihice.

Judecătorii decid internarea pe termen nedeterminat

Conform expertizei psihiatrice invocate de judecător, afganul suferă de schizofrenie paranoidă şi a spus că a auzit voci care i-au ordonat să atace.

„Nu există o explicaţie psihologică normală" a gestului său, a susţinut judecătorul Karsten Krebs, care a atribuit atacul unei „faze psihotice acute a schizofreniei".

„Victimele au fost alese la întâmplare", a mai spus acelaşi judecător, în timp ce ancheta nu a relevat nicio motivaţie politică sau religioasă în cazul acestui atac.

Aşadar, migrantul afgan va fi internat într-un azil psihiatric, unde ar putea rămâne toată viaţa, dar va fi reevaluat periodic şi posibil eliberat în cazul ameliorării sănătăţii sale psihice.

