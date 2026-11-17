Angajații unei companii de excursii maritime au observat exemplarul în timpul unei ieșiri în apropiere de Waikiki și au intervenit imediat.

Momentul spectaculos a fost surprins în imagini, care fac acum furori pe internet. Potrivit fotografei Emma Carlton, rechinul părea să înțeleagă că oamenii au venit să-l ajute și a rămas aproape de suprafață.

Până la urmă, scufundătorii au reușit să taie frânghia, iar creatura marină și-a văzut de drum. Nu înainte de a se lăsa fotografiată de la mică distanță.