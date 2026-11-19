Doi muncitori din Sri Lanka au fost prinși sub un mal de pământ, în timp ce săpau un șanț pentru canalizare. Forțe impresionante s-au mobilizat pe o ploaie severă și au lucrat 12 ore pentru a-i salva.

Unul dintre bărbați a fost extras în viață și transportat la spital. Pentru celălalt, nu s-a mai putut face nimic. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un apel la 112 a anunțat, în jurul orei 17:00, că pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa, județul Ilfov, un mal de pământ s-a surpat și a tras după el și o parte din arteră.

Doi bărbați de 46 și 48 de ani, originari din Sri Lanka, lucrau acolo la un șanț de canalizare adânc de aproximativ 6 metri. Au fost prinși sub o cantitate mare de pământ.

Bărbat: „Este de 3 ani în România.”

Pe o ploaie serioasă, forțe impresionante au fost mobilizate la fața locului. Pompierii au fost nevoiți să sape cu lopețile pentru a ajunge la muncitori.

Corespondent PROTV: „După mai bine de 6 ore de la declanșarea misiunii, pompierii au reușit să salveze prima dintre victime. Bărbatul este conștient și nu are răni grave.”

Irinel Precup, inspector șef ISU-BIF: „Condițiile meteo nu ne-au permis, s-au făcut săpături, balizare, protejare maluri, s-a extras pământul.”

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Între timp, militarii au continuat să caute sub pământ cea de-a doua victimă. Au găsit-o în jurul orei 4:00.

Din păcate, omul nu prezenta semne vitale și s-a declarat decesul. Trupul fără viață a fost transportat la INML pentru efectuarea necropsiei. Autoritățile au deschis o amplă anchetă.