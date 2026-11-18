Aceștia au intervenit în ultima clipă pentru a o salva pe șoferița care intrase sub autoturism pentru a efectua câteva reparații. După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, femeia a fost transportată cu elicopterul la spital, potrivit tn.nova.

Femeia a fost găsită după mai multe ore de suferință

Un bărbat a auzit țipete și strigăte de durere când a ajuns în zona unei foste cazărmi dintr-o localitate din regiunea Tábor.

Strigătele de ajutor veneau de sub o mașină, unde o femeie rămăsese blocată cu jumătate din corp. Aceasta intrase sub autoturism pentru a efectua o reparație.

Bărbatul și-a sunat imediat un prieten din cadrul departamentului de investigații criminale din Tábor.

„Maiorul Pavel Mrzena s-a deplasat imediat la fața locului pentru a-și ajuta prietenul, înainte de sosirea paramedicilor și a pompierilor care urmau să elibereze femeia și să îi acorde îngrijiri medicale”, a declarat Lenka Krausová, purtătoarea de cuvânt a poliției.

Cei doi bărbați au intervenit în ultima clipă

Ambii au avut un rol important în salvarea femeii.

„Când polițistul a ajuns la fața locului, cei doi au ridicat împreună mașina, au scos femeia de sub autoturism și i-au descris dispecerului ambulanței natura posibilă a leziunilor”, a explicat Krausová.

Paramedicii au sosit în câteva minute și i-au acordat femeii rănite îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital cu un elicopter de salvare.

„Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, polițiștii au stabilit că femeia fusese prinsă sub mașină cu multe ore înainte ca prietenul polițistului să o găsească și să înceapă să organizeze intervenția. Cei doi bărbați au ajutat-o chiar în ultima clipă. Au fost la locul potrivit, în momentul potrivit”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a poliției.