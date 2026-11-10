Pentru câteva luni, imagini ale camerelor Poliției Locale din Pantelimon au putut fi găsite accesând un motor de căutare. Reprezentanții instituției au transmis că nu au fost compromise date, dar specialiștii ne atrag atenția că inclusiv secvențe din locuințe pot ajunge publice.

Pentru a vedea cât de ușor se pot accesa camerele de supraveghere nesecurizate am făcut un experiment - accesând un motor de căutare gratuit și legal, care verifica siguranța diverselor dispozitive din case sau instituții. Sute de imagini de la camere de supraveghere din București au putut fi accesate imediat - multe din casele oamenilor ori supermarketuri.

Pe o astfel de platformă de verificare a securității dispozitivelor, au ajuns și imagini din mai multe zone ale orașului Pantelimon, surprinse de camerele de supraveghere ale poliției locale - imaginini care nu erau destinate pentru public.

Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții Primăriei Pantelimon au precizat că „accesul extern a fost suspendat și urmează să se stabilească cine e responsabil de incident în condițiile în care sistemul de monitorizare video este administrat de personalul autorizat al Primăriei Pantelimon și de Poliția Locală Pantelimon, iar serviciile de mentenanță sunt făcute de o firmă, pe baza unui contract”.

Anca Isac, expert comunicare DNSC: „Nu vorbim neapărat de atacuri cibernetice complexe, ci mai mult de modul în care sunt configurate aceste camere video. Multe dintre acestea sunt conectate la internet pentru a ne permite nouă să le accesăm mai ușor de la distanță de pe telefon.”

Faptul că sunt conectate la o rețea WI-FI poate fi o vulnerabilitate.

Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice, Bitdefender: „Aceste dispozitive sunt cartografiate în diverse servicii care agregă informații despre aceste dispozitive și le fac disponibile la apăsarea unui click. Sunt nenumărate situații în care camerele video au fost implicate în incidente de securitate. De exemplu, cinci indivizi au fost prinși pentru că au creat o rețea de camere de supraveghere din casele oamenilor din piscine din cabine de probă la mall-uri, în diverse locuri în care nu ar fi trebuit să aibă acces și vindeau acest acces utilizatorilor doritori să cumpere un abonament.”

Corespondent Pro TV: „Atunci când alegem un sistem de supraveghere pentru locuință, nu ar trebui să ne uităm doar la preț sau la calitatea imaginilor. Specialiștii recomandă să evităm echipamentele foarte ieftine, cumpărate de pe siteuri obscure. Important - parolele inițiale trebuie schimbate imediat, iar autentificarea în doi pași activată, dacă este disponibilă. La fel de important este să instalăm periodic actualizările sistemului și să dezactivăm opțiunile de acces de la distanță pe care nu le folosim”.

Compania Bitdefender a identificat numai anul acesta 4,85 miliarde de tentative de scanare a rețelelor de internet din locuințe, prin care atacatorii au căutat dispozitive vulnerabile.