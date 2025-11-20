Un proxenet român din Scoția ar fi primit 1.500 de lire de la Guvern pentru a părăsi țara în timpul procesului pentru viol

20-11-2025 | 16:05
roman proxenet
Crown Office

Liderul unei rețele de trafic de persoane din România ar fi primit 1.500 de lire de la Ministerul de Interne britanic pentru a fi repatriat, deși era în arest și aștepta să fie judecat pentru zece violuri, potrivit unei anchete Sky News.

Aura Trif

Mircea Marian Cumpănăşoiu, în vârstă de 38 de ani, conducea o reţea care viola, droga şi exploata femei vulnerabile în Dundee, Scoţia. El a fost condamnat luna trecută la 24 de ani de închisoare, dintre care 20 cu executare şi patru ani de eliberare condiţionată, pentru infracţiuni sexuale şi trafic de persoane.

Sky News a aflat însă că, în vara anului 2024, în timp ce se afla în arest, în aşteptarea procesului pentru infracţiuni sexuale în serie, oficialii i-au înmânat un formular de „întoarcere voluntară” în cadrul unui program guvernamental care oferă bani cetăţenilor străini pentru a părăsi Marea Britanie. Departamentul de Interne a decis ulterior să nu-l mai expulzeze din cauza procedurilor judiciare iminente.

Într-o altă întorsătură de situaţie, la doar câteva luni mai târziu – în timp ce se afla în boxa acuzaţilor la Înalta Curte, acuzat de 10 violuri – statutul de imigrant legal al lui Cumpănăşoiu, care urma să expire, a fost reînnoit automat în cadrul programului referitor la cetăţenii europeni din Marea Britanie, convenit cu UE după Brexit.

Cumpănăşoiu a fost ulterior condamnat la 24 de ani de închisoare.

Procurorii l-au descris ca fiind un „peşte care face cu ochiul şi zâmbeşte ironic”. El a filmat odată o victimă care a urcat într-un copac pentru a scăpa de furia lui, după ce aceasta „nu a reuşit” să câştige suficienţi bani în bordelurile din Dundee.

Surse Sky News au declarat că angajaţii Ministerului de Interne l-au întâlnit personal pe Cumpănăşoiu la închisoarea din Perth, în timp ce se afla în arest preventiv, în august 2024. Sursele au spus că el „şi-a exprimat dorinţa de a se întoarce acasă” şi i s-au înmânat documente pe care să le semneze, prin care era de acord cu o întoarcere asistată financiar, dar planul a fost blocat ulterior. Însă, într-o altă întorsătură de situaţie, la 2 decembrie 2024, la jumătatea procesului intentat bandei de proxeneţi, statutul său de rezident UE a fost reînnoit.

O sursă apropiată procesului a declarat pentru Sky News că aceste dezvăluiri „miros a incompetenţă”.

Gravitatea acestui caz a dus, pe bună dreptate, la pedepse semnificative cu închisoarea pentru făptaşi. Cu toate acestea, nu este clar de ce Ministerul de Interne a încercat să intervină înainte de începerea procesului şi înainte de pronunţarea verdictului. Victimele trebuie să aibă încredere în procesul de justiţie penală şi în capacitatea acestuia de a trage la răspundere autorii pentru crimele lor, scrie Sky News.

Val de controverse privind statutul imigranților din UE

Programul UE de rezidenţă a fost creat după Brexit pentru a permite cetăţenilor din UE şi membrilor familiilor acestora să continue să locuiască şi să lucreze în Regatul Unit. Persoanele cu statut de „stabilit” în Marea Britanie pot rămâne în Regatul Unit pe termen nelimitat. Cei cu statut de „pre-stabilit”, precum Cumpănăşoiu, trebuie să depună o nouă cerere după cinci ani.

Din septembrie 2023, Ministerul de Interne a introdus prelungiri automate ale statutului de pre-stabilit, ceea ce înseamnă că reînnoirile se fac electronic, cu excepţia cazului în care intervin oficialii. Acum se pune întrebarea dacă această automatizare poate duce la trecerea cu vederea a unor infractori precum Cumpănăşoiu, arată Sky News.

Jen Ang, avocată specializată în drepturile omului şi expert în drepturile imigranţilor, a declarat pentru Sky News că marea majoritate a persoanelor procesate în cadrul sistemului convenit cu UE sunt cetăţeni care respectă legea. Dar Ang, profesor la Universitatea din Glasgow, spune că autorităţile aveau puterea de a interveni în acest caz. „În acest caz, Ministerul de Interne avea puterea şi dreptul de a opri reînnoirea automată. În orice moment în care este posibil ca cineva să devină nepotrivit pentru statutul de rezident, Ministerul de Interne poate interveni. Imaginea, în contextul unor fapte penale atât de mediatizate şi de oribile, nu este deloc bună. Publicul are dreptul să fie îngrijorat”, a comentat ea.

Şi Thomas Leonard Ross KC, avocat scoţian, spune că procesul decizional are deficienţe. „Vreau să spun că reînnoirea automată a statutului de rezident temporar în 99,9% din cazuri se poate face fără niciun risc pentru public. Dar este clar că această persoană a fost evaluată ca fiind extrem de periculoasă. Publicul are tot dreptul să fie îngrijorat. O decizie de acest tip luată automat, fără nicio evaluare a riscului pe care îl poate reprezenta, este în mod clar o decizie defectuoasă”, a declarat el.

În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a explicat: „Acest bărbat îşi va ispăşi pedeapsa pentru crimele abominabile pe care le-a comis şi va fi luat în considerare pentru expulzare cât mai curând posibil. Un ordin de expulzare va declanşa automat revocarea dreptului unei persoane de a se afla în Regatul Unit, inclusiv a statutului de rezident temporar”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 20-11-2025 16:05

