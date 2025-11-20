Un român a încercat să plătească cu bani falși și a adus în instanță chiar falsificatorul. Judecătorul: „Te căutăm demult”

Un român de 45 de ani a ajuns în fața judecătorului după ce a încercat să plătească cu o bancnotă de 100 de euro falsă la o benzinărie din Bavaria, susținând că nu știa că banii erau falși.

Un român de 45 de ani se află acum în fața judecătorilor din Germania, după ce a încercat să plătească la o benzinărie cu o bancnotă de 100 de euro falsă. A adus la proces și un prieten, căutat deja de poliție pentru aceeași infracțiune, relatează merkur.de.

Vânzătorul de la benzinăria cu pricina a realizat rapid că bancnota de 100 de euro era falsă.

„Banii pur și simplu arătau ciudat”, a precizat vânzătorul în fața Judecătoriei Ebersberg, unde a depus mărturie.

Românul de 45 de ani este acuzat de falsificare de bani și fraudă.

Cum a negat românul acuzațiile

Românul de 45 de ani le-a spus judecătorilor că nu a realizat că bacnota este falsă și că ar fi primit-o de la un alt român apropiat.

„Îmi mai datora bani. Când mi i-a returnat, i-am pus pur și simplu în buzunar...Nu știam că sunt bani falși.”, a explicat el.

Pentru a-și susține declarația, a adus la termenul de judecată românul de la care ar fi provenit banii falși.

El era căutat de mai bine de două luni cu un mandat de arestare într-un alt dosar.

Fără să știe că este căutat, acesta a intrat liniștit în sala de judecată.

„Te căutăm demult. Unde ai fost?”, l-a întrebat judecătorul pe tânăr.

Bărbatul de 29 de ani a ridicat ușor din umeri, apoi a explicat: „Am fost în România.”

Acolo, spune el, a primit banii falși de la o casă de schimb și pe care i-a crezut ca fiind autentici.

Abia după incidentul de la benzinărie a aflat de la poliție că cel puțin două bancnote de 100 de euro erau false.

„Nu știam nimic”, a insistat el.

