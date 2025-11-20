Cel mai tânăr degustător de ulei de măsline din lume este român de 14 ani. David Filipaș a descoperit pasiunea la 7 ani

Cel mai tânăr degustător de ulei de măsline din lume este român. David Filipaș are doar 14 ani și este din Cluj. A obținut certificarea de la prestigioasa „Olive Oil School of Spain”, a Universității Politehnice din Valencia.

David și-a descoperit pasiunea neobișnuită la 7 ani. Mai târziu, în 2020, tatăl lui a pornit o afacere în industria uleiului de măsline, fapt care i-a alimentat și mai mult curiozitatea și l-a făcut să se alăture.

Cosmin Filipaș, tatăl lui David: „Primul lui contact cu un ulei bun l-a avut în Creta, într-o vacanță. A gustat și a zis: «Ce bună e mâncarea dacă pui acest ceva.»”

Pe 10 noiembrie, David a plecat în Valencia pentru un curs care a ținut 6 zile. A fost singurul copil, dintre cei 22 de participanți.

David Filipaș: „Mergeam la mori, să înțelegem cum se produce uleiul. Am primit pahare cu uleiuri combinate și trebuia să ne dăm seama care este cel mai intens.”

Marian Timofti, președintele Federației Degustătorilor Autorizați: „Este o mândrie și o demonstrație că educația gustului are un rol important. Un degustător profesionist trebuie să aprecieze uleiul din punct de vedere vizual, olfactiv și gustativ.”

Băiatul spune că nu se va opri aici. Vrea să continue studiile, să participe la competiții de profil și să devină, într-o zi, unul dintre cei mai buni experți în ulei de măsline din Europa.

Alegerea lui capătă sens, dacă ne gândim la amploarea industriei. Uleiul de măsline rămâne în topul preferințelor consumatorilor, iar vânzările cresc de la an la an, datorită interesului pentru un stil de viață sănătos.

