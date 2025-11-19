Incendiu la Spitalul din Roman, provocat de un aparat de sudură

Stiri actuale
19-11-2025 | 22:32
incendiu

Pompierii au intervenit, miercuri seară, la Spitalul Municipal Roman, judeţul Neamţ, după ce s-a sesizat un miros de fum de la subsolul clădirii.

autor
Vlad Dobrea

Acolo izbucnise un incendiu la deşeuri şi materiale textile, după folosirea unui aparat de sudură. Nu a fost nevoie de evacuarea persoanelor din spital.

Potrivit ISU Neamţ, miercuri, în jurul orei 19:00, a fost sesizat faptul că se simte miros de fum care provine de la subsolul Spitalului Municipal Roman. Acolo au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman (trei autospeciale de stingere, o autospecială complexă pentru intervenţie, o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD), SVSU Roman şi IPJ.

”Imediat după ce s-a ajuns la locul evenimentului, au fost constituite echipe de cercetare-căutare pentru identificarea focarului, dar şi pentru evacuarea persoanelor care ar fi putut fi afectate. După evaluarea situaţiei, s-a constatat că fumul se degaja de la subsolul clădirii şi că a provenit de la un incendiu ce s-a manifestat la nişte deşeuri şi materiale textile. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor din clădirea Spitalului”, a precizat ISU.

Pompierii au acţionat pentru stingerea focarului şi evacuarea fumului.

Citește și
politie
Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac în Timișoara. Fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea aparatului de sudură fără respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, pompieri, spital, roman,

Dată publicare: 19-11-2025 22:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac în Timișoara. Fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile
Stiri actuale
Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac în Timișoara. Fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile

Un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie. Trupul a fost transportat la IML pentru necropsie.

Strada Sforii din Brașov va fi închisă. Anunțul făcut de primarul orașului
Stiri actuale
Strada Sforii din Brașov va fi închisă. Anunțul făcut de primarul orașului

Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din municipiul Braşov, va fi închisă în regim de urgenţă, cel mai probabil urmând să fie redeschisă în primăvara anului viitor, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.

Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației
Stiri actuale
Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,5% în octombrie, iar România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație, de 8,4%, potrivit datelor Eurostat.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Noiembrie 2025

49:33

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28