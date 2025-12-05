Un profesor de la Harvard a fost arestat după ce a tras cu o armă cu aer comprimat lângă o sinagogă

Stiri externe
05-12-2025 | 16:28
harvard
Getty

Autoritățile americane au arestat un profesor vizitator de la Harvard după ce a pledat vinovat că a tras cu o armă cu aer comprimat lângă o sinagogă din Massachusetts, cu o zi înainte de Yom Kippur, a anunțat Departamentul de Siguranță Națională.

autor
Mihaela Ivăncică

Carlos Portugal Gouvea, cetăţean brazilian, a fost arestat, miercuri, de agenţii de la Imigrări şi Vamă, după ce viza sa temporară de non-imigrant a fost revocată de Departamentul de Stat al SUA, în urma a ceea ce administraţia Trump a numit ”un incident armat antisemit”, o descriere care contrazice felul în care autorităţile locale au descris cazul, potrivit Reuters.

Gouvea, profesor asociat la Universitatea de Drept din Sao Paulo care a predat la Harvard în semestrul de toamnă, a fost de acord să părăsească ţara, a anunţat Departametnul de Securitate Internă. El nu a putut fi contactat pentru a-şi prezenta punctul de vedere, iar reprezentanţii Harvard au refuzat să comenteze.

Presiuni asupra universităţii Harvard

Arestarea lui Gouvea vine în contextul în care administraţia Trump a făcut presiuni asupra Harvard pentru a ajunge la un acord pentru a rezolva o sumedenie de acuzaţii pe care le-a făcut la adresa, inclusiv aceea că Harvard nu a făcut destul pentru a combate antisemitismul şi a proteja studenţii evrei în campus.

Harvard a intentat procese privind unele acţiuni ale administraţiei împotriva sa, iar în septembrie un judecător a decis că administraţia a stopat ilegal peste 2 miliarde de dolari în granturi pentru cercetare oferite universităţii.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”

Poliţia din Brookline, Massachusetts, l-a arestat pe Gouvea în 1 octombrie după ce a intervenit la sesizarea privind o persoană înarmată în apropierea templului Beth Zion, în ajunul sărbătorii de Yom Kippur. Gouvea a afirma că folosea o armă cu aer comprimat pentru a vâna şobolani în apropiere, potrivit raportului poliţiei.

Acordul de recunoaștere a vinovăției

El a fost de acord, luna trecută, să pledeze vinovat pentru că a tras cu arma cu aer comprimat şi să aibă şase luni de probaţiune, înainte de proces. Alte acuzaţii, pentru tulburarea liniştii, comportament împotriva ordinii şi vandalizarea proprietăţii, au fost înlăturate, ca parte a acordului.

În pofida acuzaţiilor administraţiei Trump, reprezentanţii templului Beth Zion le-au spus anterior membrilor comunităţii că incidentul nu pare să fi fost alimentat de antisemitism, punct de vedere împărtăşit de Departamentul de Poliţie din Brookline, care a investigat cazul.

Templul a afirmat că poliţia a informat că Gouvea ”nu ştia că locuieşte în apropiere de acesta şi a tras cu arma cu aer comprimat lângă sinagogă sau că era sărbătoare religioasă”.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, arma, profesor, harvard,

Dată publicare: 05-12-2025 16:28

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Programul prin care liceenii din România studiază în SUA revine din 2027. FLEX are o rată de admitere similară cu Harvard
Stiri Educatie
Programul prin care liceenii din România studiază în SUA revine din 2027. FLEX are o rată de admitere similară cu Harvard

România a reușit să ajungă la un acord cu Statele Unite, pentru a relua programul FLEX, prin care liceeni români pot merge la studiu timp de un an, peste ocean.

Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”
Stiri externe
Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”

Preşedintele american Donald Trump anunță că administrația sa este aproape de un acord cu Universitatea Harvard, vizată de critici, prin care instituția va plăti 500 de milioane de dolari, potrivit AFP.

Harvard, victorie în instanță împotriva Casei Albe. Judecătoare: „Administrația Trump a lansat un atac motivat ideologic”
Stiri externe
Harvard, victorie în instanță împotriva Casei Albe. Judecătoare: „Administrația Trump a lansat un atac motivat ideologic”

O judecătoare din SUA a decis că administrația Trump a încălcat legea blocând 2,2 miliarde de dolari destinați cercetării la Universitatea Harvard.

Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard
Stiri externe
Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard

Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.

Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
Stiri Stiinta
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28