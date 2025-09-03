Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard

03-09-2025 | 22:23
Administrația Trump
Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.

Claudia Alionescu

Această instituție prestigioasă este în colimatorul președintelui Donald Trump, care acuză marile universități americane să sunt bastioane ale ideologiei anticonservatoare și antisemite, în special în contextul manifestațiilor ce denunță campania militară a Israelului în Gaza.

Donald Trump a tăiat cu peste 2,6 miliarde de dolari finanțarea Universității Harvard, căutând totodată să blocheze sosirile de studenți internaționali - un sfert din efectivele sale.

''Adevărul este că guvernul nostru, guvernul american, atacă învățământul superior și universitățile'', a declarat fosta președintă a Harvard, Claudine Gay, la Institutul de științe umane și sociale din Amsterdam.

''Se dorește distrugerea instituțiilor de cunoaștere pentru că acestea sunt centre de gândire și de informație independente'', a adăugat ea.

Universitatea Harvard
Administrația Trump cere documente interne despre studenții străini de la Harvard. Universitatea acuză represalii politice

''Nimic nu justifică și nu explică aceasta. În afară de faptul că puterilor autoritare nu le plac centrele independente de reflecție și de informare'', a spus ea.

Prima femeie afro-americană de la conducerea Harvard în 368 de ani, Claudine Gay a demisionat în ianuarie 2024 în contextul unui scandal legat de manifestații presupus antisemite din campus în timpul protestelor contra războiului în Fâșia Gaza.

Trump a suspendat accesul studenților internaționali la Harvard la începutul acestei veri

În luna iunie, Donald Trump a suspendat pentru șase luni intrarea în SUA a străinilor care vor să studieze sau să participe la programe de schimb la Harvard, pe fondul unui conflict cu universitatea, potrivit Reuters.

Directiva lui Trump a invocat motive de securitate naţională pentru a interzice studenţilor internaţionali să intre în Statele Unite pentru a studia la universitatea din Cambridge, Massachusetts.

Harvard a calificat decizia lui Trump drept „o altă măsură ilegală de represalii luată de administraţie, care încalcă drepturile Harvard în temeiul Primului Amendament”.

„Harvard va continua să-şi protejeze studenţii internaţionali”, a adăugat atunci universitatea.

Dată publicare: 03-09-2025 21:46

NYT: Harvard este de acord să plătească 500 de milioane de dolari pentru a soluționa disputa cu administrația Trump
NYT: Harvard este de acord să plătească 500 de milioane de dolari pentru a soluționa disputa cu administrația Trump

Universitatea Harvard este pregătită să îndeplinească cerințele administrației Donald Trump și să plătească până la 500 de milioane de dolari pentru a soluționa o dispută cu Casa Albă, a relatat The New York Times, citând surse.

Administrația Trump cere documente interne despre studenții străini de la Harvard. Universitatea acuză represalii politice
Administrația Trump cere documente interne despre studenții străini de la Harvard. Universitatea acuză represalii politice

Guvernul american a recurs miercuri la o ordonanţă pentru a încerca să obţină documente interne de la Universitatea Harvard cu privire la studenţii străini suspectaţi că au participat la manifestaţii pro-palestiniene.

Un judecător american blochează planul lui Donald Trump de a închide porţile Harvard pentru studenţii internaţionali
Un judecător american blochează planul lui Donald Trump de a închide porţile Harvard pentru studenţii internaţionali

Un judecător federal a împiedicat administraţia preşedintelui Donald Trump să pună în aplicare planul său de a interzice cetăţenilor străini să intre în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Harvard, anunţă Reuters.

