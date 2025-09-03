Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard

Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.

Această instituție prestigioasă este în colimatorul președintelui Donald Trump, care acuză marile universități americane să sunt bastioane ale ideologiei anticonservatoare și antisemite, în special în contextul manifestațiilor ce denunță campania militară a Israelului în Gaza.

Donald Trump a tăiat cu peste 2,6 miliarde de dolari finanțarea Universității Harvard, căutând totodată să blocheze sosirile de studenți internaționali - un sfert din efectivele sale.

''Adevărul este că guvernul nostru, guvernul american, atacă învățământul superior și universitățile'', a declarat fosta președintă a Harvard, Claudine Gay, la Institutul de științe umane și sociale din Amsterdam.

''Se dorește distrugerea instituțiilor de cunoaștere pentru că acestea sunt centre de gândire și de informație independente'', a adăugat ea.

''Nimic nu justifică și nu explică aceasta. În afară de faptul că puterilor autoritare nu le plac centrele independente de reflecție și de informare'', a spus ea.

Prima femeie afro-americană de la conducerea Harvard în 368 de ani, Claudine Gay a demisionat în ianuarie 2024 în contextul unui scandal legat de manifestații presupus antisemite din campus în timpul protestelor contra războiului în Fâșia Gaza.

Trump a suspendat accesul studenților internaționali la Harvard la începutul acestei veri

În luna iunie, Donald Trump a suspendat pentru șase luni intrarea în SUA a străinilor care vor să studieze sau să participe la programe de schimb la Harvard, pe fondul unui conflict cu universitatea, potrivit Reuters.

Directiva lui Trump a invocat motive de securitate naţională pentru a interzice studenţilor internaţionali să intre în Statele Unite pentru a studia la universitatea din Cambridge, Massachusetts.

Harvard a calificat decizia lui Trump drept „o altă măsură ilegală de represalii luată de administraţie, care încalcă drepturile Harvard în temeiul Primului Amendament”.

„Harvard va continua să-şi protejeze studenţii internaţionali”, a adăugat atunci universitatea.

