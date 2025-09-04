Harvard, victorie în instanță împotriva Casei Albe. Judecătoare: „Administrația Trump a lansat atac motivat ideologic”

O judecătoare din SUA decis că administrația Trump a încălcat legea blocând 2,2 miliarde de dolari destinați cercetării la Universitatea Harvard.

„Tribunalul anulează şi respinge” deciziile luate în acest sens de administraţie, considerându-le o „încălcare a primului amendament” al Constituţiei, a declarat judecătoarea federală din Boston în ordonanţa sa.

Această decizie vine după luni de tensiuni între cea mai veche universitate americană şi Casa Albă, hotărâtă să pună la pământ instituţiile pe care le acuză că sunt afectate de antisemitism şi ideologii de „extremă stânga”.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump acuză cea mai veche universitate americană că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke”, un termen adesea deturnat de conservatori pentru a califica în mod peiorativ ideile progresiste. El o acuză, de asemenea, că nu şi-a protejat suficient studenţii evrei sau israelieni în timpul demonstraţiilor din campus pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza.

Ca represalii, guvernul său a retras Harvardului peste 2,6 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii, şi i-a revocat certificarea SEVIS, principalul sistem prin care studenţii străini sunt autorizaţi să studieze în Statele Unite.

Motivarea judecătoarei

În urma unei contestaţii depuse de universitate, judecătoarea notează în decizia sa că „antisemitismul, ca şi alte forme de discriminare sau prejudecată, este intolerabil. Şi este clar, după cum recunoaşte chiar Harvard, că universitatea a fost afectată de antisemitism în ultimii ani şi ar fi putut (şi ar fi trebuit) să trateze mai bine această problemă”. Dar „în realitate, există puţine legături între domeniile de cercetare afectate de îngheţarea subvenţiilor şi antisemitism”, arată textul ordonanţei.

Judecătoarea, numită de fostul preşedinte democrat Barack Obama, acuză administraţia că a „folosit antisemitismul ca paravan pentru a lansa un atac ţintit şi motivat ideologic împotriva celor mai prestigioase universităţi din ţară”.

Decizia judecătoarei districtuale Allison Burroughs din Boston marchează o victorie juridică majoră pentru Harvard, care încearcă să încheie un acord ce ar putea pune capăt conflictului pe mai multe fronturi dintre Casa Albă şi cea mai veche şi mai bogată universitate din ţară.

Ea a interzis administraţiei să îngheţe orice finanţare federală suplimentară pentru Harvard şi a împiedicat-o să continue să reţină plata subvenţiilor existente sau să refuze acordarea de noi finanţări în viitor.

Reacția dură a Casei Albe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, a numit-o pe Burroughs o „judecătoare activistă numită de Obama” şi a spus că Harvard „nu are dreptul constituţional la banii contribuabililor şi rămâne neeligibilă pentru subvenţii în viitor”.

„Vom face imediat apel împotriva acestei decizii scandaloase şi suntem încrezători că, în cele din urmă, vom avea câştig de cauză în eforturile noastre de a trage Harvardul la răspundere”, a spus ea.

Decizia a venit la o săptămână după ce Trump, în cadrul unei şedinţe de cabinet din 26 august, şi-a reînnoit apelul către Harvard de a ajunge la o înţelegere cu administraţia şi de a plăti „nu mai puţin de 500 de milioane de dolari”, spunând că universitatea „s-a comportat foarte rău”.

Alte trei universităţi din Ivy League au făcut acorduri cu administraţia, inclusiv Universitatea Columbia, care în iulie a acceptat să plătească 220 de milioane de dolari pentru a restabili fondurile federale de cercetare care îi fuseseră refuzate din cauza acuzaţiilor că universitatea a permis antisemitismului să se răspândească în campus.

Decizia administraţiei de a anula subvenţiile a fost una dintre numeroasele măsuri luate împotriva Harvard. De asemenea, a încercat să interzică studenţilor internaţionali să frecventeze şcoala, a ameninţat statutul de acreditare al Harvard şi a deschis calea pentru reducerea fondurilor, considerând că universitatea a încălcat legea federală privind drepturile civile.

Într-un dosar separat, Burroughs a interzis deja administraţiei să oprească dreptul Harvard de a găzdui studenţi internaţionali, care reprezintă aproximativ un sfert din totalul studenţilor şcolii.

