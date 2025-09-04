Harvard, victorie în instanță împotriva Casei Albe. Judecătoare: „Administrația Trump a lansat atac motivat ideologic”

04-09-2025 | 09:09
harvard
Shutterstock

O judecătoare din SUA decis că administrația Trump a încălcat legea blocând 2,2 miliarde de dolari destinați cercetării la Universitatea Harvard.

autor
Aura Trif

„Tribunalul anulează şi respinge” deciziile luate în acest sens de administraţie, considerându-le o „încălcare a primului amendament” al Constituţiei, a declarat judecătoarea federală din Boston în ordonanţa sa.

Această decizie vine după luni de tensiuni între cea mai veche universitate americană şi Casa Albă, hotărâtă să pună la pământ instituţiile pe care le acuză că sunt afectate de antisemitism şi ideologii de „extremă stânga”.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump acuză cea mai veche universitate americană că serveşte drept pepinieră pentru ideologia „woke”, un termen adesea deturnat de conservatori pentru a califica în mod peiorativ ideile progresiste. El o acuză, de asemenea, că nu şi-a protejat suficient studenţii evrei sau israelieni în timpul demonstraţiilor din campus pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza.

Ca represalii, guvernul său a retras Harvardului peste 2,6 miliarde de dolari din subvenţiile federale, inclusiv în domeniul sănătăţii, şi i-a revocat certificarea SEVIS, principalul sistem prin care studenţii străini sunt autorizaţi să studieze în Statele Unite.

Alzheimer
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

Motivarea judecătoarei

În urma unei contestaţii depuse de universitate, judecătoarea notează în decizia sa că „antisemitismul, ca şi alte forme de discriminare sau prejudecată, este intolerabil. Şi este clar, după cum recunoaşte chiar Harvard, că universitatea a fost afectată de antisemitism în ultimii ani şi ar fi putut (şi ar fi trebuit) să trateze mai bine această problemă”. Dar „în realitate, există puţine legături între domeniile de cercetare afectate de îngheţarea subvenţiilor şi antisemitism”, arată textul ordonanţei.

Judecătoarea, numită de fostul preşedinte democrat Barack Obama, acuză administraţia că a „folosit antisemitismul ca paravan pentru a lansa un atac ţintit şi motivat ideologic împotriva celor mai prestigioase universităţi din ţară”.

Decizia judecătoarei districtuale Allison Burroughs din Boston marchează o victorie juridică majoră pentru Harvard, care încearcă să încheie un acord ce ar putea pune capăt conflictului pe mai multe fronturi dintre Casa Albă şi cea mai veche şi mai bogată universitate din ţară.

Ea a interzis administraţiei să îngheţe orice finanţare federală suplimentară pentru Harvard şi a împiedicat-o să continue să reţină plata subvenţiilor existente sau să refuze acordarea de noi finanţări în viitor.

Reacția dură a Casei Albe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, a numit-o pe Burroughs o „judecătoare activistă numită de Obama” şi a spus că Harvard „nu are dreptul constituţional la banii contribuabililor şi rămâne neeligibilă pentru subvenţii în viitor”.

„Vom face imediat apel împotriva acestei decizii scandaloase şi suntem încrezători că, în cele din urmă, vom avea câştig de cauză în eforturile noastre de a trage Harvardul la răspundere”, a spus ea.

Decizia a venit la o săptămână după ce Trump, în cadrul unei şedinţe de cabinet din 26 august, şi-a reînnoit apelul către Harvard de a ajunge la o înţelegere cu administraţia şi de a plăti „nu mai puţin de 500 de milioane de dolari”, spunând că universitatea „s-a comportat foarte rău”.

Alte trei universităţi din Ivy League au făcut acorduri cu administraţia, inclusiv Universitatea Columbia, care în iulie a acceptat să plătească 220 de milioane de dolari pentru a restabili fondurile federale de cercetare care îi fuseseră refuzate din cauza acuzaţiilor că universitatea a permis antisemitismului să se răspândească în campus.

Decizia administraţiei de a anula subvenţiile a fost una dintre numeroasele măsuri luate împotriva Harvard. De asemenea, a încercat să interzică studenţilor internaţionali să frecventeze şcoala, a ameninţat statutul de acreditare al Harvard şi a deschis calea pentru reducerea fondurilor, considerând că universitatea a încălcat legea federală privind drepturile civile.

Într-un dosar separat, Burroughs a interzis deja administraţiei să oprească dreptul Harvard de a găzdui studenţi internaţionali, care reprezintă aproximativ un sfert din totalul studenţilor şcolii.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, finantare, harvard,

Dată publicare: 04-09-2025 09:09

Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard
Administrația Trump, acuzată că atacă instituțiile de învățământ superior din SUA. Fonduri uriașe tăiate la Harvard

Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.

Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.

Un grup de cercetători a descoperit o soluție care ar putea elimina boala Alzheimer: ”N-am mai văzut nimic asemănător”
Un grup de cercetători a descoperit o soluție care ar putea elimina boala Alzheimer: ”N-am mai văzut nimic asemănător”

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School a identificat o deficiență care, în opinia lor, ar putea fi cauza principală a bolii Alzheimer.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”
Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a urmărit parada organizată de China la 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și că „a înțeles” motivul reunirii liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, potrivit The Guardian.

 

