Bărbatul se afla la volanul unui autoturism Audi, pe care îl testa după o reparație efectuată în service, însă a transformat verificarea tehnică într-o succesiune de încălcări grave ale legislației rutiere, potrivit Cope.es.

Incidentul s-a produs în localitatea Manlleu, din provincia Barcelona. Radarul poliției catalane, Mossos d'Esquadra, a înregistrat cele trei depășiri ale vitezei legale la kilometrul 9,5 al drumului, unde limita maximă admisă este de 70 km/h.

Trei depășiri de viteză în doar șapte minute

Prima abatere a fost înregistrată la ora 15:23, când radarul a fotografiat autoturismul Audi circulând cu 145 km/h, mai mult decât dublul vitezei permise pe acel sector de drum.

În loc să reducă viteza, mecanicul a trecut din nou prin dreptul aceluiași radar după numai un minut. La ora 15:24, aparatul a înregistrat o nouă depășire a limitei legale, de această dată mașina circulând cu 111 km/h.